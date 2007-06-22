جذب 1200هنرجو در هنرستانهای نمونه دولتی 11 استان کشور

رضا رسول زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتیجه تاسیس هنرستانهای نمونه دولتی گفت: بر اساس آخرین برنامه ریزی ها این هنرستانها در 11 استان، 17رشته و 36 رشته - محل ، هنرجو می پذیرند.

وی تصریح کرد : با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه ( به منظور گسترش آموزشهای شاخه فنی و حرفه ای دوره متوسطه) در مناطق محروم و روستایی هنرستانهای فنی و حرفه ای نمونه دولتی راه اندازی می شود.

مدیر کل دفترآموزش وپرورش فنی و حرفه ای با تاکید بر اینکه دانش آموزان برای راه یافتن به این هنرستانها باید در آزمون های ورودی این مراکز شرکت کنند افزود: آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی استانهای بوشهر، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان رضوی ، شهرستانهای استان تهران ، خراسان شمالی ، همدان وآذربایجان غربی اول تیر امسال برگزار خواهد شد .

به گفته وی، پذیرفته شدگان این آزمون می توانند از امکانات رفاهی ، کادر آموزشی و اجرایی ویژه هنرستانهای نمونه دولتی بهره مند شوند .

مدیرکل دفتر آموزش وپرورش فنی و حرفه ای خاطرنشان ساخت : در آزمون یاد شده فرزندان خانواده شهداء، اسرای جنگی ، جانبازان و مفقودین 10 درصد سهمیه خواهند داشت.

وی ، گسترش هنرستانهای نمونه دولتی در مناطق محروم و روستایی را اولویت برنامه های وزارت آموزش وپرورش عنوان کرد.

به گزارش مهر،هنرستانهای فنی و حرفه ای نمونه دولتی امسال برای اولین بار در کشورراه اندازی می شوند.