مراکز برتر قرآنی مازندران سفر عتبات عالیات هدیه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت : هم اکنون 160 مرکز قرآنی در استان مازندران در حال فعالیت هستند که توسعه و جذب جوانان از اهداف مهم تشکیل این مراکز است.



وی با بیان اینکه حوزه های علمیه نیاز شدید به داوطلب برای جبران کمبود روحانی در جامعه دارند تصریح کرد : خانواده ها فرزندان خود را به تحصیل در حوزه های علمیه تشویق کنند.

شکریان ادامه داد : سه هزار و 700 مسجد مازندران به علت کمبود روحانی فقط در دو نوبت نماز جماعت اقامه می کنند و امید می رود تا پایان امسال در 150 مسجد دیگر برای اقامه نماز روحانی اعزام شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران به کمبود اعتبار فرهنگی در این سازمان اشاره کرد و یادآور شد : به رغم گستردگی برنامه ها و تهاجم فرهنگی دشمنان اعتبار چهار میلیارد و 100 میلیون ریالی بودجه فرهنگی این سازمان در سال گذشته به سه میلیارد و 160 میلیون ریال کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی مداحان مازندران خبر داد و بیان داشت : با شکل گیری کانون مداحان استان ، متن های اشعار مداحان نیز از سوی سازمان تبلیغات در اختیار آنان قرار می گیرد.

این مسئول همچنین از بهره برداری مجتمع های فرهنگی تا پایان امسال در شهرهای نکا و نوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد : کار ساخت دبیرستان معارف بابل و اردوگاه قرآنی محمود آباد نیز در استان آغاز شده است.

