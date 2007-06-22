فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری به جنگ دوپینگ می رود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازصدای آلمان، براساس تصمیم نمایندگان حاضردرشورای تیم های حرفه ای تمامی 600 دوچرخه سوارحرفه ای جهان باید برای شرکت دررقابت های تور دورفرانسه تا قبل از روزهفتم ژوئیه، ضمانت نامه ‌ای را به امضا برسانند.

دریکی ازمهم ترین بخش های این ضمانت ‌نامه چنین آمده است:"من درمقابل تیم،همقطارانم، فدراسیون بین‌المللی، خانواده دوچرخه ‌سواری وتماشاگران به وجدانم قسم می خورم که درماجرای دوپینگ پوئرتو ویا هرماجرای دوپینگ دیگری سهیم نبوده ومقررات ضد دوپینگ فدراسیون جهانی را نقض نخواهم کرد. برای اثبات این ضمانت‌ نامه، درصورتی که مرتکب خلاف شوم حاضرم علاوه برمجازات قانونی، ازکل درآمد سالانه خود درسال ۲۰۰۷میلادی برای مبارزه با دوپینگ چشم پوشی کنم."

علاوه براین، دوچرخه سواران با گذاردن امضای خود درپای این ضمانت نامه موافقت خود را با آزمایش ژنتیک اعلام می کنند. مقامات اسپانیایی درعملیات موسوم به پوئرتو پس ازجست وجو درکلینیک دکتر اوی فه میانوفوئنته اس به ۲۰۰بسته خون دوپینگ شده ازدوچرخه سوارانی که هنوزنامشان مشخص نیست دست یافتند.

در آن زمان به علت اینکه دوپینگ دراسپانیا به لحاظ قانونی با تعقیب قضایی مواجه نمی ‌شد، این پرونده پیگیری نشد. اما مدتی پس ازآن ایوان باسو دوچرخه سوارایتالیایی به دوپینگ اقرارکرد که طی روزهای گذشته ۲سال ازشرکت دررقابت های دوچرخه سواری محروم شد. پس ازآن موجی از اقراربه دوپینگ درتیم آلمانی تی موبایل برخاست که البته همه آنها مشمول مرور زمان شده ‌اند و قابلیت پیگیری قضایی ندارند.

تیم دیسکاوری چانل،" ایوان باسو" که متهم به استفاده از دوپینگ بود را برخلاف مقررات اخلاقی تیم، به خدمت گرفت.

ضمنا هفته آینده کتابی از دیوید والش ایرلندی منتشرمی شود که در آن آرمسترانگ که 7 بارعنوان قهرمانی تور دور فرانسه را تصاحب کرده، به دوپینگ متهم شده است. درهمین حال به نظرمی ‌رسد که تیم دیسکاوری چانل با عدم موافقت با ضمانت نامه فدراسیون بین المللی ازشرکت در تور دور فرانسه محروم شود.

این ضمانت نامه هیچگونه پایه حقوقی و قضایی ندارد. پات مک کوائت رئیس ایرلندی فدراسیون بین ‌المللی با اذعان به این موضوع گفت:"رکاب ‌زنان، اسپانسرها ومدیران تیم علاقه ‌ای به رواداری درمقابل دوپینگ ندارند و بنابراین آنها باید وارد عمل شوند".

وی اعلام کرد اسامی همه دوچرخه سوارانی که این ضمانت ‌نامه را به امضا برسانند، درسایت اینترنتی فدراسیون منتشرخواهد شد. دراین صورت دوچرخه سوارانی که از امضای این ضمانت نامه خودداری کنند، به صورت اتوماتیک به دوپینگ مظنون می شوند.

ازسوی دیگر درهفته ‌های گذشته مشخص شد که دوپینگ معضلی سیستماتیک بوده است. فدراسیون بین المللی به جای مبارزه سیستماتیک درسطح مدیریت وسیستم مراقبت‌های پزشکی تیم و اعمال کنترل‌های بیرونی و نهایتا کنترل رکاب ‌زنان، از دوچرخه سواران طلب "چک سفیدی" به شکل یک ضمانت ‌نامه کرده است.

باید گفت که این "چک سفید" دردست فدراسیون، آنقدرها هم سفید نخواهد ماند. متدهای تشخیص و آزمایش دوپینگ مانند گربه ‌ای است که هرچقدر می دود به دم خود نمی ‌رسد و وقتی هم که رسید و نوعی ازدوپینگ کشف شد، متدهای جدید دیگری به وجود می آید و این بازی از نو ادامه می ‌یابد. هرچند نباید همه را متهم کرد و به همه مظنون بود، اما کسی چه می‌داند، شاید درسال های آینده دوباره برملا شود که برخی از آنهایی که امروزاین ضمانت ‌نامه را امضا کرده اند، دوپینگی بوده اند.