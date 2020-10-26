به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بزرگترین معدن‌کار طلای روسیه، پولیوس، اعلام کرد به دنبال به دست آوردن ۱۰۰ درصد مالکیت معدن طلای «سوخو لاگ» در سیبری است که تخمین زده می‌شود ۵۴۰ میلیون تن سنگ طلا و ۴۰ میلیون اونس طلای خالص داشته باشد.

طبق اعلام این شرکت ذخایر معدن طلای توسعه نیافته سیبری بزرگترین ذخایر طلای جهان است. در ۳۱ می ۲۰۲۰ اعلام شد که این معدن ۵۴۰ میلیون تن سنگ معدن طلا دارد که مرغوبیت آن ۲.۳ گرم طلای خالص در هر تن برآورد شده است.

پاول گراچف، رئیس پولیوس گفت: این تأیید می‌کند که سوخو لاگ بزرگترین معدن طلای جدید و فعال جهان است.

گراچف گفت این معدن جدید پولیوس را به دومین معدن‌کار بزرگ جهان از نظر ذخایر در دست برداشت تبدیل می‌کند. ماه گذشته پولیوس توافق کرد برای خرید ۲۲ درصد از سهام باقی‌مانده این معدن ۱۲۸.۲ میلیون دلار پرداخت کند. پولیوس بزرگترین تولیدکننده طلا در روسیه است.

در سال ۲۰۱۹ میزان تولید طلای این شرکت به ۲.۸ میلیون اونس رسید و تخمین زده می‌شود تولید امسال این شرکت هم به همین میزان برسد.