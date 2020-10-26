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۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۲

مشعل بازیهای المپیک وپارالمپیک به نمایش عمومی گذاشته می‌شود

مشعل بازیهای المپیک وپارالمپیک به نمایش عمومی گذاشته می‌شود

کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ اعلام کرد که مشعل‌های این دو رویداد را به معرض نمایش عمومی خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ اعلام کرد که مشعل‌های این دو رویداد را به معرض نمایش عمومی خواهد گذاشت و این اقدام را فرصتی مغتنم برای از نزدیک دیدن ارزش‌های المپیکی عنوان کرده است.

نمونه مشعل‌های المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ طی برپایی یک نمایشگاه از تاریخ دوم نوامبر در دفتر فرمانداری کلانشهر توکیو به نمایش عمومی گذاشته می‌شود و تا تاریخ دهم نوامبر در قسمت نمایشگاه پرچم، برای بازدید مستقر خواهد بود.

این مشعل‌ها سپس مسیر تور نمایشگاهی خود را در ۶۲ منطقه شهرداری توکیو ادامه خواهند داد و در کنار آنها نمونه مشعل‌های دیگر که در بازی‌های مختلف المپیک و پارالمپیک روشن شده است نیز نمایش داده می‌شود.

بنا بر اعلام فرمانداری توکیو، بازدیدکنندگان حق حمل و یا لمس مشعل‌ها را نخواهند داشت و بازدید از نمایشگاه با انجام اقدامات ایمنی بهداشتی و ضدکرونایی صورت خواهد پذیرفت.

مشعل اصلی بازی‌های المپیک از ماه سپتامبر در یک حباب محافظتی شیشه‌ای در موزه المپیک توکیو قرارگرفته است.

کد مطلب 5056078

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