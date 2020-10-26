به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ اعلام کرد که مشعلهای این دو رویداد را به معرض نمایش عمومی خواهد گذاشت و این اقدام را فرصتی مغتنم برای از نزدیک دیدن ارزشهای المپیکی عنوان کرده است.
نمونه مشعلهای المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ طی برپایی یک نمایشگاه از تاریخ دوم نوامبر در دفتر فرمانداری کلانشهر توکیو به نمایش عمومی گذاشته میشود و تا تاریخ دهم نوامبر در قسمت نمایشگاه پرچم، برای بازدید مستقر خواهد بود.
این مشعلها سپس مسیر تور نمایشگاهی خود را در ۶۲ منطقه شهرداری توکیو ادامه خواهند داد و در کنار آنها نمونه مشعلهای دیگر که در بازیهای مختلف المپیک و پارالمپیک روشن شده است نیز نمایش داده میشود.
بنا بر اعلام فرمانداری توکیو، بازدیدکنندگان حق حمل و یا لمس مشعلها را نخواهند داشت و بازدید از نمایشگاه با انجام اقدامات ایمنی بهداشتی و ضدکرونایی صورت خواهد پذیرفت.
مشعل اصلی بازیهای المپیک از ماه سپتامبر در یک حباب محافظتی شیشهای در موزه المپیک توکیو قرارگرفته است.
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