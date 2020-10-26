۵ آبان ۱۳۹۹، ۷:۴۶

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

شناسایی ۷۵ بیمار جدید کرونایی در گیلان/ موج سوم در گیلان آغاز شد

رشت- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شناسایی و بستری ۷۵ بیمار جدید کرونایی در این استان، گفت: موج سوم کرونا در گیلان آغاز شده است.

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته ۱۰۰ بیمار با علائم آنفلوانزا و کرونا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، گفت: از این تعداد تست کرونا ۷۵ نفر مثبت بوده که در مراکز درمانی استان گیلان بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند، گفت: متأسفانه ۹۰ بیمار در وضعیت وخیم بستر برده و در بخش آی سی یو بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به آغاز موج سوم کرونا در استان با توجه به روند صعودی شیوع بیماری، افزود: امروز شاهد هستیم سالمندان، کودکان و جوانان بیش از همه به این بیماری مبتلا می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دستور العمل های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی به عنوان تنها راهکار پیشگیری از انتقال و ابتلاء به این ویروس، تصریح کرد: نظارت بر اصناف تشدید شده و با واحدهای صنفی متخلف قطعاً برخورد قاطع انجام خواهد شد.

