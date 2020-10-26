۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

در شروع معاملات هفته رقم خورد؛

نوسان شاخص‌های آسیا اقیانوسیه با رشد کرونا در غرب

سهام آسیا اقیانوسیه امروز، دوشنبه در شروع معاملات هفتگی بازارهای جهان بدلیل رشد مجدد ویروس کرونا در آمریکا و اروپا، دچار نوسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، با رشد مجدد ویروس کرونا در آمریکا و اروپا سهام آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن با افتی اندک روبرو شد و نیکی ژاپن ۰.۰۱ درصد افت کرد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۶۵ درصد پایین آمد اما هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۵۴ درصد رشد کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۰۹ درصد بالا آمد در حالی که کوسپی کره‌جنوبی ۰.۳۰ درصد افت کرد.

در بازار ارز، دلار توانست اندکی از افت روزهای اخیر خود در برابر ارزهای مهم آسیا اقیانوسیه بکاهد. در مقابل یوآن چین دلار در نرخ برابری ۶.۶۸۵۹ واحد ثابت ماند و در مقابل ین ژاپن نرخ برابری خود را ۰.۱۶ درصد تقویت کرد و به ۱۰۴.۸۶ واحد رساند.

