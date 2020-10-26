به گزارش خبرگزاری مهر، عبیدالله رستمی اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت حضرت محمد (ص) در ۴۰ مسجد سطح استان چهل مراسم مولودی خوانی با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.
وی افزود: در مناطق کردنشین ایران اسلامی هر ساله در ایام ماه مبارک ربیعالاول و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی (ص) مراسمهای ویژه ای با حضور مولودی خوانان و دف نوازان حرفهای در مساجد برگزار میشود و مردم متدین این دیار در این ویژه برنامهها حضوری گسترده دارند.
رستمی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن کردستان در بین استانهای با وضعیت قرمز متأسفانه شاهد برگزاری مراسمهای مولودی خوانی در سطح همه مساجد نخواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اعلام کرد: این اداره کل با همکاری مؤسسات قرآنی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در ۴۰ مسجد مراسم مولودی خوانی برگزار خواهد کرد و در دیگر مساجد نیز مداحی و مولودی خوانی از طریق بلندگوهای مساجد به مردم ارائه خواهد شد.
رستمی اظهار کرد: این مولودی خوانیها در فضای مجازی نیز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و تمام ظرفیتهای رسانهای استان نیز در این خصوص بهکار گرفته خواهد شد.
