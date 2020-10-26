۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۱۲

مدیرکل ارشاد اسلامی کردستان خبر داد؛

برگزاری ۴۰ مولودی‌خوانی در ۴۰ مسجد کردستان

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از برگزاری ۴۰ مولودی‌خوانی هم‌زمان با هفته وحدت به مناسبت چهلمین سالگرد حماسه دفاع مقدس در ۴۰ مسجد استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبیدالله رستمی اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت حضرت محمد (ص) در ۴۰ مسجد سطح استان چهل مراسم مولودی خوانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

وی افزود: در مناطق کردنشین ایران اسلامی هر ساله در ایام ماه مبارک ربیع‌الاول و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی (ص) مراسم‌های ویژه ای با حضور مولودی خوانان و دف نوازان حرفه‌ای در مساجد برگزار می‌شود و مردم متدین این دیار در این ویژه برنامه‌ها حضوری گسترده دارند.

رستمی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن کردستان در بین استان‌های با وضعیت قرمز متأسفانه شاهد برگزاری مراسم‌های مولودی خوانی در سطح همه مساجد نخواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اعلام کرد: این اداره کل با همکاری مؤسسات قرآنی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ۴۰ مسجد مراسم مولودی خوانی برگزار خواهد کرد و در دیگر مساجد نیز مداحی و مولودی خوانی از طریق بلندگوهای مساجد به مردم ارائه خواهد شد.

رستمی اظهار کرد: این مولودی خوانی‌ها در فضای مجازی نیز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای استان نیز در این خصوص به‌کار گرفته خواهد شد.

