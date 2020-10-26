رایزنی برای پرواز بیرجند به زاهدان/انجام۲۴پرواز از فرودگاه بیرجند

عظیم طهماسبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه زمستانی ایرلاینها برای پروازهای فرودگاه بیرجند اظهارکرد: در برنامه زمستانی، ایرلاینها از فرودگاه بیرجند یا به مقصد آن ۲۴ پرواز خواهند داشت.
مدیرکل فرودگاههای خراسانجنوبی با بیان اینکه تعداد پروازها از ابتدای سال ۲۶ پرواز بوده است، بیانکرد: یکی از ایرلاینها یک پرواز رفت و برگشت بیرجند به تهران را لغو کرده است که پیگیر راهاندازی مجدد آن هستیم.
طهماسبی با تأکید بر اینکه نسبت به راهاندازی مجدد پرواز لغو شده اطمینان داریم، ادامهداد: خواست ما به واسطه نیاز و ضرورت مردم خراسانجنوبی این است که پرواز لغو شده در ساعات صبح تا ظهر راه اندازی شود چرا که در عصر و شب کارایی لازم را نخواهد داشت.
وی افزود: با یکی از شرکتهای هواپیمایی و ایرلاینها برای پرواز به مقصد زاهدان از فرودگاه بیرجند نیز رایزنی کردهایم و امیدواریم که با قطعی شدن برخی از مسائل بتوانیم این پرواز را نیز راهاندازی کنیم.
مدیرکل فرودگاههای خراسانجنوبی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که این پرواز به صورت پرواز مشهد- بیرجند- زاهدان باشد، گفت: در سالهای گذشته نیز پرواز به مقصد زاهدان داشتهایم که به واسطه اینکه یک پرواز در هفته بود، مورد اقبال قرار نگرفت.
طهماسبی یادآور شد: پیگیریهای ما بر این است که پرواز بیرجند به زاهدان در روزهای شنبه و سه شنبه باشد.
