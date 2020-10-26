تازه ترین اقدام فعالان سودانی علیه عادی سازی روابط با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، فعالان سودانی روز یکشنبه یک جمعیت برای اجرای هماهنگی‌ها در خصوص اقدامات علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، این جمعیت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به ۳ اصل همیشگی در برابر رژیم صهیونیستی پایبند است: نه به صلح، نه به مذاکره، نه به مشروعیت.

در این بیانیه آمده است: ما هرگونه به رسمیت شناختن اشغالگری را رد می‌کنیم و این اقدام را یک عمل مجرمانه می‌دانیم.

بر اساس این بیانیه، مسأله فلسطین یک مسأله قومی و مختص به یک کشور خاص نیست بلکه آرمان تمام آزادگان جهان و سمبل مقاومت در برابر استعمارگری به شمار می‌رود.

در این بیانیه نوشته شده است: ما اقدام دولت انتقالی سودان در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که این اقدام ارتباطی به ملت سودان ندارد. خیانت سران نظامی به ارزش‌های نیروهای مسلح و تاریخ پر افتخار این نیروها در حمایت از قدس اشغالی، بسیار خطرناک است.