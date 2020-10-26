  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آبان ۱۳۹۹، ۸:۵۶

با صدور بیانیه ای اعلام شد؛

تازه ترین اقدام فعالان سودانی علیه عادی سازی روابط با تل آویو

تازه ترین اقدام فعالان سودانی علیه عادی سازی روابط با تل آویو

فعالان سودانی در ادامه اقدامات خود علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، یک جمعیت مدنی تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، فعالان سودانی روز یکشنبه یک جمعیت برای اجرای هماهنگی‌ها در خصوص اقدامات علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، این جمعیت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به ۳ اصل همیشگی در برابر رژیم صهیونیستی پایبند است: نه به صلح، نه به مذاکره، نه به مشروعیت.

در این بیانیه آمده است: ما هرگونه به رسمیت شناختن اشغالگری را رد می‌کنیم و این اقدام را یک عمل مجرمانه می‌دانیم.

بر اساس این بیانیه، مسأله فلسطین یک مسأله قومی و مختص به یک کشور خاص نیست بلکه آرمان تمام آزادگان جهان و سمبل مقاومت در برابر استعمارگری به شمار می‌رود.

در این بیانیه نوشته شده است: ما اقدام دولت انتقالی سودان در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که این اقدام ارتباطی به ملت سودان ندارد. خیانت سران نظامی به ارزش‌های نیروهای مسلح و تاریخ پر افتخار این نیروها در حمایت از قدس اشغالی، بسیار خطرناک است.

کد مطلب 5056153
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها