نیروهای امنیتی به حمایت از تظاهرات کنندگان پایبندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «یحیی رسول» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر حمایت نیروهای عراقی از تظاهرات کنندگان تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: نیروهای امنیتی عراق به حمایت از تظاهرات کنندگان پایبند هستند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه تأکید کرد: معترضان عراقی اجازه ندهند که نفوذی ها در صفوف آنها نقش آفرینی کنند.

به دنبال آغاز اعتراضات در عراق، اخیراً درگیری هایی در برخی نقاط این کشور از جمله بغداد به وقوع پیوسته است.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر با انتشار یک پست توئیتری نوشت: افراد نفوذی که از خارج حمایت می شود، تلاش می کنند اعتراضات را از مسیر مسالمت آمیز خود خارج کنند.

وی افزود: به ویژه آنکه نخست وزیر از عدم مسلح شدن نیروهای امنیتی خبر داده است. به همین دلیل دولت باید برای گسترش امنیت و مقابله با افرادی که به دنبال اقدامات مخرب و ناامنی هستند تلاش کند.

صدر ادامه داد: دولت عراق باید راه ها را باز کند. در غیر این صورت شایبه تبانی با جریان های مرتبط با خارج و افکار منحرف وجود خواهد داشت. ما به معترضان مسالمت جو درود می فرستیم.