فعالیت پایگاه های تابستانی دانش آموزان استثنایی مازندران آغاز شد

مدیر سازمان آموزش و پرورش استثانی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : این پایگاه ها با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استثنایی و بهره گیری یکسان آنها نسبت به سایر دانش آموزان دایر شده است و تا پایان مرداد ماه جاری در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته با حضور حداقل 10 دانش آموز تشکیل می شود .

علی سیاحی اظهار داشت : در مراکز فاقد سرویس ایاب و ذهاب تا سقف 30 درصد هزینه ها از محل مشارکت اولیا و در مراکز دارای سرویس ایاب ذهاب دولتی تا سقف 50 درصد هزینه ها از محل مشارکت اولیا تامین می شود .

وی خاطر نشان کرد : دانش آموزان پایه های پیش دبستانی تا دوم ابتدایی در فعالیت های ورزشی ، نقاشی و اردویی ، پایه سوم تا پنجم در فعالیت های ورزشی ، نقاشی و اردویی ، احکام ( نماز و قرآن ) و کتابخوانی و دانش آموزان مهارت های حرفه ای ، راهنمایی و متوسطه در فعالیت های ورزشی ، مسائل دینی ( احکام ، نماز و قرآن ) ، هنرهای دستی و تجسمی ، ورزشی ، اردویی و هنرهای آوایی شرکت می کنند .

سیاحی یادآور شد : دانش آموزان کم توان ذهنی در مقطع پیش دبستانی و اول ابتدایی مهارت های زبان آموزی ، حرکتی ، زمینه سازی برای خواندن و نوشتن ، درک مفاهیم ریاضی و مهارت آموزی ، در مقطع دوم تا پنجم ابتدایی مهارت آموزی ، مهارت های حرکتی ، زبان آموزی و آموزش جبرانی دروس و در مقطع مهارت های حرفه ای ، مهارت های حرکتی و حرفه اصلی و فرعی را فرامی گیرند .

وی ادامه داد : در گروه ناشنوایان در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی تقویت زبان آموزی و توانبخشی شنیداری کلامی و در مقطع راهنمایی و متوسطه آموزش جبرانی دروس ، در گروه نابینایان در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی بریل آموزی و تحرک و جهت یابی و در مقطع راهنمایی و متوسطه کوتاه نویسی زبان انگلیسی و آموزش جبرانی ، در گروه توانبخشی در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی گفتار درمانی و کاردرمانی و تربیت شنوایی با توجه به نیاز دانش آموزان و در گروه اختلالات یادگیری در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی برنامه های بازپروری با توجه به نیاز دانش آموزان آموزش داده می شود .