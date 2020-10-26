طرح های نیمه تمام با ۷۰درصد پیشرفت درآذربایجان غربی خاتمه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جغتایی یکشنبه شب بعد از پایان سفر و بازدید از طرح‌های عمرانی نیمه تمام و ۲۷ طرح عمرانی نیمه تمام ملی آذربایجان غربی اظهار کرد: در سفر به آذربایجان غربی از طرح‌های عمرانی که تنها ۳۰ درصد از عملیات اجرایی آنها باقیمانده بازدید شد تا به نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه ارائه شود.

وی افزود: در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان آذربایجان غربی که در آینده‌ای نزدیک صورت می‌گیرد طرح‌های اولویت دار با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد استان مصوب و تا پایان سال تکمیل می‌شوند و به بهره برداری می رسند.

رئیس امور پایش و ارزیابی و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به طرح‌های نیمه تمام عمرانی میراث فرهنگی تصریح کرد: تکمیل مجموعه فرهنگی تاریخی شمس تبریزی در خوی به عنوان یکی از طرح‌های سفر رئیس جمهور به استان با اتخاذ تمهیدات لازم در اولویت قرار می‌گیرد.

جغتایی با اشاره به شناسایی طرح‌های عمرانی اولویت‌دار و قابل اتمام، گفت: تزریق منابع مورد نیاز برای اتمام این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تعدادی از طرح‌های عمرانی در کشور اولویت‌بندی می‌شود که پیشرفت‌های بالایی دارند، در آذربایجان‌غربی و سایر استان‌ها فعال شده و در حال اجراست، افزود: با توجه به ضرورت و محدودیت‌هایی که از نظر منابع مالی وجود دارد، هدف بر این است که طرح‌های اولویت‌دار و قابل اتمام را جمع‌بندی و اولویت‌بندی کنیم.

ناصر حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی هم در این بازدید یکی از اولویت‌های این سازمان را بهبود شاخص‌های توسعه استان با محوریت توسعه انسانی، شاخص سلامت و آموزش دانست و گفت: همه تلاش سازمان در این است که با کمک‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح‌های محرک توسعه استان در شهرستان‌ها تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

وی از اختصاص نزدیک به ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شهرستان خوی خبر داد و افزود: تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا در حوزه‌های حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب و کشاورزی با توجه به قابلیت‌های هر شهرستان در اولویت قرار دارد.

حسین عباسی فرماندار خوی هم در بازدید از مجموعه ورزشی هفت تیر این طرح را یکی از طرح‌های ملی نیمه تمام در شهرستان اعلام و تصریح کرد: این طرح با توجه به نیاز جوانان باید در الویت تکمیل و بهره برداری قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در بازدید از این مجموعه گفت: مجموعه ورزشی هفت تیر خوی برای تکمیل به ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

امیرپور ایراندوست با اشاره به صرف ۳۸ میلیارد ریال اعتبار برای این مجموعه نیمه تمام افزود: بخشی از تجهیزات این مجموعه تهیه شده است که بزودی نصب می‌شود.

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به آذربایجان غربی از ۲۷ طرح عمرانی نیمه تمام ملی و ملی استانی شده بازدید و راه‌های تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها را بررسی کردند.