اوبرایان: گزینه زیادی برای تحریم ایران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی-اسپن، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید گزینه‌های کمی برای اعمال تحریم علیه ایران و روسیه باقی مانده حال آنکه واشنگتن در حال بررسی شیوه‌های دیگر برای مهار این دو کشور است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: یکی از مشکلاتی که در قبال ایران و روسیه، با آن مواجه شده‌ایم این است که در حال حاضر هم تحریم‌های خیلی زیادی علیه این دو کشور داریم و به همان ترتیب، فرصت‌هایمان برای اعمال تحریم بیشتر، اندک است. با این حال، همه اقدامات بازدارنده ممکن را که می‌شود علیه ایران، روسیه و کشورهای دیگری مانند چین اعمال کرد در نظر می‌گیریم- کشورهایی که به دنبال تأثیرگذاری بر رای‌دهندگان آمریکایی هستند و این غیرقابل پذیرش است.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، برای آنکه افکار عمومی را از بی‌مسئولیتی‌های خود در قبال مهار کرونا منحرف کند؛ با طرح فرضیه دشمن خارجی، ذهن مردم را به سمت تقلب و دستکاری انتخاباتی سوق داده و انگشت اتهامش را سمت ایران، روسیه و چین گرفته است.