۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۰۷

با اذعان به ناتوانی؛

اوبرایان: گزینه زیادی برای تحریم ایران نداریم

مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید تاکنون تحریم‌های زیادی علیه ایران و روسیه اعمال شده و دیگر فرصتی برای اعمال تحریم‌های بیشتر باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی-اسپن، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید گزینه‌های کمی برای اعمال تحریم علیه ایران و روسیه باقی مانده حال آنکه واشنگتن در حال بررسی شیوه‌های دیگر برای مهار این دو کشور است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: یکی از مشکلاتی که در قبال ایران و روسیه، با آن مواجه شده‌ایم این است که در حال حاضر هم تحریم‌های خیلی زیادی علیه این دو کشور داریم و به همان ترتیب، فرصت‌هایمان برای اعمال تحریم بیشتر، اندک است. با این حال، همه اقدامات بازدارنده ممکن را که می‌شود علیه ایران، روسیه و کشورهای دیگری مانند چین اعمال کرد در نظر می‌گیریم- کشورهایی که به دنبال تأثیرگذاری بر رای‌دهندگان آمریکایی هستند و این غیرقابل پذیرش است.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، برای آنکه افکار عمومی را از بی‌مسئولیتی‌های خود در قبال مهار کرونا منحرف کند؛ با طرح فرضیه دشمن خارجی، ذهن مردم را به سمت تقلب و دستکاری انتخاباتی سوق داده و انگشت اتهامش را سمت ایران، روسیه و چین گرفته است.

مریم خرمایی

    • عباس CA ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
      مگرشما خداهستیددنیا راازان خود کردیدملت ایران خدا داردروزی مارا خدا میدهدگناه از خودماست اگرهمه درستکاری کنند ماپیروزیم مرگ بر سیاستمداران امریکا .ماباملت امریکا هیچ مشکلی نداریم

