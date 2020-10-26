به گزارش خبرنگار مهر، کانون با اقدام به برگزاری کارگاه‌های مجازی به صورت برخط (آنلاین) و با استفاده از مربیان باتجربه، پاییز گرم و بانشاطی را برای کودکان و نوجوانانی که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا امکان فعالیت حضوری در مرکز ندارند را ایجاد کرده تا آموزش در ایام کرونا تعطیل نشود و علاقه‌مندان برنامه‌های فرهنگی هنری کانون از فعالیت‌های مورد علاقه خود باز نمانند.

بر این اساس، کارگاه پویانمایی روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در کانون فارس برگزار می‌شود و کودکان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال در آن شرکت دارند.

در این کارگاه، الهام خسروی، اعضا را با《فلیپ‌بوک》 و 《توماتروپ آبه》 آشنا می‌کند تا به اهمیت سرعت و دقت پی ببرند و در فضای 《استاپ‌موشن》، انیمیشن را بیاموزند.

داستان‌نویسی خلاق مقدماتی دیگر کارگاه مجازی کانون فارس است که با راهبری راضیه احمدی پنجشنبه‌های هر هفته به مدت ۸ جلسه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح برگزار می‌شود و کودکان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال در آن شرکت دارند.

در کارگاه داستان‌نویسی، طی یک فرایند مشخص، با طرح درس‌های مدون و متوالی، عناصر داستان و فنون و شگردهای نوشتن داستان توسط مربی به عضو آموزش داده می‌شود. شناخت درست از اجزای تشکیل دهنده یا همان عناصر داستان توسط نوجوان، خلق یا آفرینش اثر داستانی توسط عضو با تکیه بر تجربه‌های فردی و مهارت‌افزایی در زمینه نقد و بررسی داستان از جمله اهداف این کارگاه است.

کارگاه شعر و قصه سطح ۱ نیز به مدت ۸ جلسه در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای کودکان ۹ تا ۱۲ سال برگزار می‌شودو مژده دستوری هدایت آن را بر عهده دارد.

هدف این کارگاه لذت بخشی و انتقال غیرمستقیم مفاهیم تربیتی و تقویت مهارت‌های ساده زندگی به کودکان است.

در این کارگاه تلاش می‌شود تا علاوه بر دست‌یابی به اهداف ذکر شده، به تقویت مهارت‌های زبانی و کلامی، رفع نیازهای عاطفی کودکان و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان مخاطبین خود نیز پرداخته شود.

کارگاه شعر و قصه سطح ۲ نیز روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ به مدت ۸ جلسه ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال برگزار می‌شود و مژده دستوری کودکان را با لذت قصه و قصه‌گویی آشنا می‌کند.

کانون پرورش فارس، کارگاه نجوم را نیز با راهبری حامد زارع در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح برگزار می‌کند.

مخاطبان این کارگاه، علاقه‌مندان ۱۲ سال به بالا هستند که طی ۸ جلسه از مفاهیم پایه‌ای نجوم و آسمان شب لذت خواهند برد. در این کارگاه، اعضا با مبانی نجوم آشنا می‌شوند و در پایان، شناخت خوبی از موقعیت قرارگیری زمین و ماه و خورشید، سیارات منظومه شمسی و آسمان شب پیدا می‌کنند.