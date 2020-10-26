به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ماندانا زنگنه اظهار داشت: تجارت مرزی میان دو کشور ایران و پاکستان اهمیت بالایی دارد و در این میان استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان به دلیل آنکه تنها استانهای هم مرز دو کشور هستند در توسعه این صادرات نقش اصلی را ایفا میکنند.
وی بیان کرد: به همین دلیل برای بررسی و برطرف کردن مشکلات تجار و تسریع در مبادلات مرزی میان دو کشور کمیته مشترک تجاری مرزی میان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان تشکیل شده و این کمیته هشتمین نشست خود را هم با هدف توسعه و بهبود روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی دوجانبه برای توسعه تجارت بین دو کشور به ویژه در مرزهای مشترک میان دو استان به میزبانی کویته پاکستان برگزار کرد و در نهایت پس از سه مذاکره فشرده با امضا تفاهمنامه ۲۸ بندی کار خود را به پایان رساند.
تصویب ۱۳ تفاهم تجاری و بازرگانی
زنگنه افزود: در پایان این نشست سه روزه در بخش تجارت و بازرگانی ۱۳ تفاهم به تصویب رسید و مقرر شد برای توسعه تجارت میان دو کشور مقامات استانی هر سه ماه یک بار جلسات و ملاقاتهای مرزی در مورد مسائل مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، تجاری و گمرکی برگزار کنند و نتایج این نشستها به رؤسای هیئتها اعلام شود همچنین با توجه به اهمیت مرز ریمدان- گبد مقرر شد زیرساختهای لازم برای فعالیت این مرز در دو طرف مرز توسعه یافته سپس دو استان به طور همزمان این مرز را فعال کنند و برای فعالیت مرزهای کوهک- پنجگور و پیشین- مند هم مقرر شد پیگیریهای لازم توسط طرفین طی دو ماه آینده انجام و نتیجه آن به دیپلماتهای طرفین اعلام شود.
وی ادامه داد: در این بخش همچنین مقرر شد برای توسعه روابط اقتصادی میان دو استان علاوه بر اعزام هیئتهای تجاری، بازاریابی و سرمایهگذاری نمایشگاههای تخصصی و اختصاصی هم در این دو استان برگزار شود که میتواند تأثیر فراوانی در معرفی ظرفیتهای استان به تجار کشورهای همسایه داشته باشد و از طرفی هم با توجه به خواسته تجار در خصوص تخفیفات گمرکی و تعرفههای توجیهی PTA پس از مطرح خواسته تجار تفاهم شد تا طرفین این موضوع را از طریق مراجع ذیربط کشوری پیگیری و نتیجه آن را اعلام کنند.
زنگنه اظهار داشت: افزایش ساعت کار گمرکات تفتان- میرجاوه، ریمدان- گبد، پیشین- مند و کوهک- پنجگور با هدف تسریع فرایندهای تجاری و کاهش اتلاف وقت میان دو استان به مدت سه ماه، انجام سرمایهگذاریهای مشترک در مرزهای رسمی به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو استان، ایجاد مراکز تجاری و بازرگانی دو کشور در سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان برای بازاریابی و توسعه تجارت فی مابین طی سه ماه آینده توسط اتاقهای بازرگانی دو استان و انجام پیگیریهای ایجاد معبر جدید از منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به کشور پاکستان با هدف تسهیل تردد کالا هم از جمله ۱۳ تفاهمی است که در بخش تجاری و بازرگانی به تصویب طرفین رسید.
۱۲ تفاهم حمل و نقل نتیجه روز دوم اجلاس
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: روز دوم این نشست هم روز پرکاری بود و مدیران دستگاههای اجرایی و تجار در حوزه حمل و نقل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در نهایت پس از بررسی و جمعبندی موارد مطرح شده در این بخش هم ظرفیت در ۱۲ مورد به تفاهم رسیدند و نهایتأ در تفاهمنامه پایانی اجلاس به امضا رسید و بر این اساس قرار شد در پارکینگهای NLC «تفتان، یکمچ و پدگ» برای رانندگان ترانزیتی امکانات رفاهی ایجاد شود و در حوزه بانکی هم تمهیداتی برای احیا روابط بانکی میان دو کشور اتخاذ شود.
وی بیان کرد: ایجاد گیتهای جداگانه تجار در گمرکات، تردد سریع کامیونهای ایرانی حامل مواد فاسد شدنی در مبادی مرزی، رفع مشکلات سوختی کامیونها، افزایش بار محوری مسیر راهآهن تفتان کویته از ۱۶ به ۲۲ تن هم از جمله تفاهمهای این حوزه بود و در این میان طرف پاکستانی هم در خواستهایی برای ایجاد مسیرهای ریلی چابهار به گوادر، کشتیرانی بندرعباس- چابهار- گوادر - کراچی و بالعکس به همراه احیا خط هوایی کراچی- کویته- زاهدان - چابهار یا کراچی- کویته- زاهدان- مشهد را عنوان کرد که قرار شد این خواسته در کشور مطرح و بررسی شود.
ماندانا زنگنه افزود: در روز پایانی این نشست هم مسائل جانبی میان دو استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت علاوه بر معرفی تعدادی کالای تهاتر برای دو کشور مقرر شد برای رفع مشکلات رانندگان و تجار و همچنین برای پیگیری مصوبات این کمیته توسط دو اتاق بازرگانی کمیته حل و رفع اختلاف تجاری و بازرگانی و کمیته بررسی و پیگیری تفاهمنامههای کمیته مشترک تجاری مرزی سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان تشکیل شود که مقرر شد کمیته پیگیری مصوبات هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و نتیجه آن را به رئیس هیئتها اعلام کنند.
در پایان این نشست مقرر شد نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری مرزی استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان مهرماه سال آینده مصادف با اکتبر ۲۰۲۱ به میزبانی زاهدان برگزار شود.
