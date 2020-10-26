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۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۱۷

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

مرگ ۱۰ نفر براثر مسمومیت با گاز سال جاری در مازندران

مرگ ۱۰ نفر براثر مسمومیت با گاز سال جاری در مازندران

ساری- مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در سال جاری ۱۰ نفر براثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند که نسبت به سال قبل یک نفر کمتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به کاهش مسمومیت با گازco در شش ماهه اول سال جاری افزود:در شش ماهه نخست امسال ۱۰ مرد در مازندران در اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۱ نفر گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس این گزارش بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در شهرستان‌های کلاردشت با ۳ نفر بیشترین و شهرستان‌های نور با ۲ و بهشهر، ساری، بابلسر و آمل هر کدام با یک نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

عباسی تصریح کرد بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان اردیبهشت با ۳ مورد بیشترین ماه و فروردین، خرداد و تیر ماه هر کدام با ۲ و شهریور با یک فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان افزود: با توجه به اینکه مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن عمدتاً در نیمه دوم سال به دلیل سرما، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد لذا به هموطنان توصیه می‌شود هنگام استفاده از وسایل گرمازا، به توصیه‌های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایش و مسیر خروجی گاز مونواکسید کربن اطمینان حاصل کنند.

گفتنی است در سال گذشته (۹۸) ۳۵ نفر (۲۶ مرد و ما بقی زن) در اثر گاز گرفتگی با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 5056212

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