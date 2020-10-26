دورکاری ۵۰ درصد کارمندان در استان قزوین

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به دلیل عدم اعمال برخی ممنوعیت‌ها در قزوین اظهار کرد: در ارزیابی‌های وزارت بهداشت ۴۳ شهر به عنوان شهرهای بحرانی کرونایی معرفی شده‌اند و همین شهرها نیز مشمول ممنوعیت‌های اعمال شده در حوزه ۴ گانه کسب و کار نیز شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه هیچ‌کدام از شهرهای قزوین تا به امروز در بین این ۴۳ شهر بحرانی کرونایی قزوین وجود ندارد و به همین دلیل ممنوعیت‌ها نیز درباره آنها اعمال نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در موضوع کرونا دو اقدام محدودیت و ممنوعیت در نظر گرفته شده است و ممنوعیت‌ها نیز فقط شامل همان ۴۳ شهر بحرانی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های کسب و کار به ۴ گروه مختلف تقسیم شده است، بیان کرد: استان قزوین شامل ممنوعیت در حوزه‌های چهارگانه کسب و کار نمی‌شود و فقط محدودیت‌هایی در رابطه با آنها اعمال شده است.

حبیبی تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا در استان قزوین در ردیف‌های ۳و ۴ کسب وکار در قزوین محدودیت‌هایی اعمال و ابلاغ شده است.

وی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ۵۰ درصد کارکنان خود را در طول روز کاهش داده و دورکاری کنند.

جانشین ستاد پیشگیری از کرونای استان قزوین ادامه داد: البته این روند نباید به کاهش خدمات رسانی به مردم منجر شود و خدمات‌رسانی به مردم باید بر طبق همان شیوه گذشته پیش برود.

وی اظهار کرد: کلیه دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزش زبان و فنی حرفه‌ای تعطیل بوده وباید فعالیت خود را به صورت مجازی انجام دهند.

حبیبی با بیان اینکه هیچ‌گونه مراسمات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در استان برگزار نخواهد شد، عنوان کرد: برگزاری مراسم ترحیم در مساجد و آرامستان‌ها ممنوع بوده و در همین راستا نیز چاپ اعلامیه‌های ترحیم در فضای حقوقی و فضای مجازی نیز ممنوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه تالارهای پذیرایی تنها با ۳۰ درصد ظرفیت و آن‌هم با رعایت اصول بهداشتی می‌توانند به مردم خدمات ارائه دهند، اضافه کرد: فعالیت رستوران‌ها و فست‌فودها همچنان به صورت بیرون بر خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در پایان یادآور شد: برخورد با خاطیان از این پس شدیدتر خواهد بود و امیدواریم با این روند و همچنین همکاری مردم شاهد کاهش آمار باشیم.