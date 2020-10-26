  1. استانها
  2. قزوین
۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۲۲

جانشین ستاد پیشگیری از کرونای استان قزوین مطرح کرد؛

دورکاری ۵۰ درصد کارمندان در استان قزوین

دورکاری ۵۰ درصد کارمندان در استان قزوین

قزوین - معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: برای مقابله با شیوع کرونا دستگاه‌ها ۵۰ درصد نیروها را می‌توانند به صورت دورکاری کاهش دهند اما این امر نباید به کاهش خدمت رسانی منجر شود.

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به دلیل عدم اعمال برخی ممنوعیت‌ها در قزوین اظهار کرد: در ارزیابی‌های وزارت بهداشت ۴۳ شهر به عنوان شهرهای بحرانی کرونایی معرفی شده‌اند و همین شهرها نیز مشمول ممنوعیت‌های اعمال شده در حوزه ۴ گانه کسب و کار نیز شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه هیچ‌کدام از شهرهای قزوین تا به امروز در بین این ۴۳ شهر بحرانی کرونایی قزوین وجود ندارد و به همین دلیل ممنوعیت‌ها نیز درباره آنها اعمال نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در موضوع کرونا دو اقدام محدودیت و ممنوعیت در نظر گرفته شده است و ممنوعیت‌ها نیز فقط شامل همان ۴۳ شهر بحرانی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های کسب و کار به ۴ گروه مختلف تقسیم شده است، بیان کرد: استان قزوین شامل ممنوعیت در حوزه‌های چهارگانه کسب و کار نمی‌شود و فقط محدودیت‌هایی در رابطه با آنها اعمال شده است.

حبیبی تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا در استان قزوین در ردیف‌های ۳و ۴ کسب وکار در قزوین محدودیت‌هایی اعمال و ابلاغ شده است.

وی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ۵۰ درصد کارکنان خود را در طول روز کاهش داده و دورکاری کنند.

جانشین ستاد پیشگیری از کرونای استان قزوین ادامه داد: البته این روند نباید به کاهش خدمات رسانی به مردم منجر شود و خدمات‌رسانی به مردم باید بر طبق همان شیوه گذشته پیش برود.

وی اظهار کرد: کلیه دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزش زبان و فنی حرفه‌ای تعطیل بوده وباید فعالیت خود را به صورت مجازی انجام دهند.

حبیبی با بیان اینکه هیچ‌گونه مراسمات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در استان برگزار نخواهد شد، عنوان کرد: برگزاری مراسم ترحیم در مساجد و آرامستان‌ها ممنوع بوده و در همین راستا نیز چاپ اعلامیه‌های ترحیم در فضای حقوقی و فضای مجازی نیز ممنوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه تالارهای پذیرایی تنها با ۳۰ درصد ظرفیت و آن‌هم با رعایت اصول بهداشتی می‌توانند به مردم خدمات ارائه دهند، اضافه کرد: فعالیت رستوران‌ها و فست‌فودها همچنان به صورت بیرون بر خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در پایان یادآور شد: برخورد با خاطیان از این پس شدیدتر خواهد بود و امیدواریم با این روند و همچنین همکاری مردم شاهد کاهش آمار باشیم.

کد مطلب 5056223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها