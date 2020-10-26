«فیلی در اتاق» چاپ شد/ رمانی ایرانی درباره صلح جهانی

مریم نفیسی راد مترجم و داستاننویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب خود که با عنوان «فیلی در اتاق» منتشر شده، گفت: اینرمان بهتازگی توسط انتشارات پایتخت منتشر شده و رمانی لایهدار است. اینداستان ۸۰۸ صفحهای ساختار خطی ندارد و در ۱۰ فصل نوشته شده است.
وی افزود: اینرمان را به سبک سیال ذهن نوشتهام و داستانش با جلسه گفتگوی یک وکیل و موکل باهوشش در اتاق ملاقات زندان آغاز میشود. ایندو درباره پروژهای فوقمحرمانه بهنام «فیل» گفتگو میکنند که فقط ۷ نفر در کل جهان از آن خبر دارند. پروژه فیل، راهکاری برای صلح جهانی است. در رمان «فیلی در اتاق» به مفاهیم مدیریتی، علمی، روانشناسی مدرن، موضوعات اجتماعی، مفهوم زمان، عشق، توجه، خانواده، سوءتفاهم، جنگ، داشتن ایدئولوژی، کمالگرایی، صلحجویی، دنیاهای موازی، سرمازیستی، نانو رباتها، عملکرد انتخابی سلاحها، طاعون جدید قرن و قرنطینه، علوم رایانه، دراگ دلیوری، بال پروانه، دژاوو، خودهیپنوتیزمی و… پرداختهام.
اینمترجم در ادامه گفت: در اینداستان از یک شرکت فعال در امور شیمیایی بهنام الفارماکم صحبت میشود که کنترل انواع و اقسام داروهای نایاب دنیا را در دست دارد و آنها را در دسترس عموم مردم قرار نمیدهد. اینشرکت برای کسب قدرت و ثروت بیشتر، سلاحهای بیولوژیک میسازد و بیماریهایی را شیوع میدهد تا در ازای دریافت مبالغ کلان، واکسن درمانشان را در اختیار قرار دهد.
نفیسیراد گفت: شخصیت اصلی داستان «فیلی در اتاق» دختری به نام ماریا تریبیانی یا مریم رادمهر است که از پدر خود میشنود صاحب کارخانهای که مریم در آن مشغول به کار است، از مواد اولیه ساخت قرص استامینافن_ کدئین برای ساخت شیشه استفاده میکند. با پیشروی داستان مریم متوجه میشود فلجشدن پدرش به ایندلیل بوده که سعی کرده مانع مسئولان کارخانه در اعمال غیرانسانیشان شود. در نتیجه مریم برای انتقام راهی مقر اصلی شرکت الفارمارکم در نیویورک میشود...
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
«پدر تو لفافه بهمون گفت که سکتهش طبیعی نبوده، یکهویی مقدار زیادی سم وارد بدنش شده. بیخیال ماریا جان. = بهتره خودمون رو قاتی این مسائل نکنیم.» پرسید: «مُرد؟» امره گفت: «نه، اما سم به گونهای طراحی شده که تا ماه دیگه تمام کنه.» پرسید: «مگه همچین چیزی امکان داره؟» امره جواب داد: «دو تن از شرکاء دیگهی الفارماکِم این سم تو خونشون شناسایی شده.» پرسید: «الفارماکم؟ واو. شرکت بزرگیه؛ برا شغل ارشد آزمایشگاه کنترل کیفی میخوام بعد از ارشدم درخواست بدم. پدرت با همین شرکت کار میکنه؟» امره تأیید کرد. «یعنی شرکت به این بزرگی نمیتونه پادزهری برای این زهر بسازه؟» امره گفت: «تا حالا که نتونسته…»
اینکتاب با ۸۰۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما