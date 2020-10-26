گلستان میزبان مسابقات والیبال ساحلی کشور

پرویز فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مسابقات تور ملی دوستاره والیبال ساحلی کشور در بندرترکمن آغاز شد.
وی افزود: ۳۱ تیم در هشت گروه در دور مقدماتی (هفت گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی) تور ملی دو ستاره بندر ترکمن باهم رقابت میکنند.
فرخی ادامه داد: این مسابقات از صبح امروز (دوشنبه) در سه زمین ساحلی مجموعه ورزشی امام رضا (ع) شهرستان بندرترکمن آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
دبیر هیئت والیبال استان گلستان گفت: قرعهکشی نخستین تور ملی سال ۹۹ کشور، شامگاه یکشنبه با حضور مسئولین ورزش استان گلستان در رستوران هتل کاسپین بندرترکمن برگزار شد و برای رعایت پروتکلهای بهداشتی، تنها یک نماینده از هر تیم در آن شرکت کرد.
به گفته وی این رقابتها با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بدون حضور تماشاگر برگزار میشود و داشتن تست منفی کرونا از الزامات برای بازیکنان و عوامل اجرایی است.
نظر شما