همه چیز بر وفق مراد نیست/ قرار بود بوحمدان معاوضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، رحمان رضایی در خصوص شرایط کنونی تیم ذوب آهن گفت: تمرینات خوبی را طی روزهای گذشته پشت سر گذاشتیم. اینکه بگویم همه چیز عالی و برفق مراد است صحبتی اشتباه و ناصحیح است.

وی افزود: شاکله اصلی تیم رفته است اما بازیکنان خوبی و با کیفیتی را جذب کرده‌ایم. جوانان خوبی را هم در کنار خود داریم. امیدوارم با هماهنگی هر چه بهتر بتوانیم نتایجی بهتر از فصل قبل کسب کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن در واکنش به جدایی بوحمدان تاکید کرد: قبلاً در مورد او با باشگاه مفصل صحبت کرده بودیم. قرار بود در جمع ما بماند و یا با بازیکن دیگری معاوضه شود که این اتفاق نیفتاد.

رضایی در پایان گفت: در پست هافبک دفاعی با کمبود شدید بازیکن مواجه هستیم. امیدوارم باشگاه هرچه سریع‌تر نسبت به جذب بازیکنان مورد نظر در این پست اقدام کند.