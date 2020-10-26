دستگیری یک کلاهبردار حرفه ای با اتهامات امنیتی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اعلام این خبر گفت: این کلاهبردار حرفه‌ای که با اتهامات امنیتی نیز مواجه است به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند و توسل به اقدامات متقلبانه اقدام به جذب پزشکان متخصص استان با وعده کار در کلینیک‌های تخصصی در یکی از کشورهای همسایه کرده است.

وی با بیان اینکه ارتباطات خارج از عرف این متهم با عوامل بیگانه محرز می‌باشد، گفت: این متهم انگیزه اولیه خود را کسب در آمد عنوان کرده اما سو نیت وی با توجه به ارتباط با عوامل بیگانه نشان دهنده اهداف دیگری است.

این مقام ارشد قضائی استان افزود: تحقیقات تکمیلی پرونده تحت نظارت بازپرس ویژه در حال انجام است و سایر عوامل مرتبط از جمله یکی از همدستان وی مورد شناسایی قرار گرفته است.