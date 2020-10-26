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۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۳

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

بازرسی از نانوایی ها در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

بازرسی از نانوایی ها در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بازرسی از نانوایی ها در چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از تخلف افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، الله‌کرم نصیری با بیان اینکه در سال جاری خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان به خوبی توسط سازمان جهاد کشاورزی انجام شد، اظهار کرد: موجودی انبارهای ذخیره گندم در استان قابل قبول است و مشکلی برای تأمین گندم نداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برای توزیع آرد در بین عشایر باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود، عنوان کرد: در گام اول باید بر اساس سرشماری آمار عشایر به طور دقیق مشخص و سپس آرد بر اساس تعداد خانوار توزیع شود.

وی تاکید کرد: همچنین آرد توزیعی در بین خانوارهای روستایی نیز باید بر اساس سامانه صورت بگیرد، این کار موجب جلوگیری از انحراف آرد در توزیع می‌شود.

نصیری در خصوص نحوه بازرسی از نانوایی‌های چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: نانوایی‌های سطح استان موظف به نصب تابلوی اطلاع‌رسانی در خصوص ساعات شروع و پایان پخت نان، روز تعطیل نانوایی و قیمت نان هستند، این تابلو باید در معرض دید عموم قرار بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان تاکید کرد: آرد مازاد و صرفه‌جویی شده توسط نانوایی‌ها نباید در خارج از شبکه مگر در موارد خاص توزیع شود.

کد مطلب 5056282

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