به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح آمران سلامت در استان گیلان، اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری از سوم آبان ماه در استان آغاز شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان شیوع ویروس کرونا را یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های امروز در کشور از جمله استان عنوان کرد و افزود: رهبری در دیدار خود با اعضای ستاد ملی کرونا بر تلاش مضاعف برای کنترل این ویروس تأکید کردند.

غلامی ادامه داد: در همین راستا طرح «آمران سلامت» با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری، جلب مشارکت مدنی و حمایت بهداشتی و درمانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مواجهه با کووید -۱۹ و همچنین توسعه آموزش‌های همگانی اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این طرح اعضای جوانان و داوطلبان با برپایی ایستگاه‌های موقت در سطح شهرهای استان گیلان به ویژه اماکن پرتردد، خدمت خود را ارائه می‌کنند، گفت: راهنمایی به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، توصیه و تأکید به حفظ فاصله اجتماعی، امر به رعایت نکات بهداشتی با حفظ احترام به شأن و منزلت انسانی به منظور کمک به سلامت جامعه از مهم‌ترین وظایف آمران سلامت است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به حضور نیروهای داوطلب در پایگاه‌های آمران سلامت، اظهار کرد: روزانه بیش از ۱۵۰ نفر در ۵۰ پایگاه سراسر استان فعالیت خواهند کرد.