کمبود انسولین در قزوین نداریم

پیمان نامدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت استان قزوین در رابطه با انسولین از سایر استان‌ها به مراتب بهتر است، اظهار کرد: بالغ بر ۴ هزار انسولین قلمی در استان توزیع شده و انسولین لانتوس هم در سطح استان موجود است.

وی افزود: تا به این لحظه کمبودی در انسولین نداریم و یک پارت جدید هم در حال ورود است که در صورت ورود، سریعاً به داروخانه سلامت تحویل داده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: برای استفاده بهینه از منابع سعی داریم پزشکان برای کسانی که قطعاْ نیاز به انسولین دارند، آن را تجویز کنند.

وی بیان کرد: در کشور هم پارت کامل انسولین وارد شده اما شرکت وارد کننده باید آن را برای توزیع تحویل شرکت توزیع کننده دهد که قطعاً این کار زمان بر خواهد بود.

نامدار در پایان گفت: فعلاً محدودیت کمبودی در حوزه انسولین در استان قزوین نداریم و امیدواریم این روند با ورود انسولین جدید استمرار یابد.