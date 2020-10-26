به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش چهل و هفتمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران مبنی بر نامگذاری و تغییر نام برخی معابر شهر، در جلسه ۲۴۲ شورای شهر و بهاتفاق آرا با خیابان "دکتر محمدرضا حافظی" موافقت شد.
بر اساس این موافقت، خیابان نظامی در منطقه یک شهر تهران واقع در حدفاصل خیابان دکتر شریعتی تا خیابان میرزاپور به نام دکتر محمدرضا حافظی تغییر نام خواهد یافت.
جامعه خیرین مدرسهساز کشور هم که به همت مرحوم حافظی بنا شده بود و روند فعالیت خیرین در عرصه مدرسهسازی را ساماندهی میکرد، ساختمانش در این محدوده قرارگرفته است.
مرحوم محمدرضا حافظی رئیس فقید جامعه خیرین مدرسهساز کشور و بنیانگذار این مجموعه بوده است که از سال ۱۳۷۷ این تشکل را بنا کرد و امروزه ثمرات آن برای نظام تعلیم و تربیت کشور همچنان باقی و جاری است.
مرحوم حافظی، زاده بروجرد بود و ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ در سن ۸۸ سالگی در تهران درگذشت، از وی بهعنوان پدر مدرسهسازی ایران یاد میشود.
