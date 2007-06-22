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۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

گتافه در خصوص مذاکره با شوستر به تیم رئال مادرید هشدار داد

گتافه در خصوص مذاکره با شوستر به تیم رئال مادرید هشدار داد

باشگاه گتافه به رئال مادرید در خصوص مذاکره با برند شوستر مربی آلمانی این تیم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های اسپانیایی عنوان کرده اند که برند شوستر قراردادی داخلی با باشگاه رئال مادرید منعقد کرده که این موضوع خشم سران گتافه را برانگیخته است.

آنخل تورس رییس باشگاه گتافه درگفتگو با رادیو مارکا گفت : چنانچه قراردادی بین شوستر و رئال مادرید به ثبت رسیده باشد و ما بتوانیم آن را اثبات کنیم دراین خصوص به یوفا و فیفا شکایت می کنیم.

پس ازاینکه فابیوکاپلو موفق شد تیم رئال مادرید را به عنوان قهرمانی رقابت های لالیگا برساند،عنوان شد ازسال آینده هدایت این تیم را برعهده نخواهد داشت و برندشوستر اصلی ترین گزینه برای هدایت رئال است.

کد مطلب 505666

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