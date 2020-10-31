۱/۵ میلیون دلار نیاز ارزی کمیته ملی المپیک برای ۵ رویداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، سال آینده به جهت برگزاری رویدادهای جمعی و فراگیر در سطح آسیا و جهان، سال کاری سخت و سنگینی برای کمیته ملی المپیک خواهد بود که مسئولیت اعزام کاروان به آنها را بر عهده دارد.

این رویدادها از فرودین ماه و برگزاری بازی‌های ساحلی آسیا در ساینا چین آغاز می‌شود و تا آبان ماه و برگزاری بازی‌های آسیایی جوانان در چین ادامه خواهد داشت. در فاصله این دو رویداد علاوه بر المپیک ۲۰۲۰ توکیو (مردادماه) که حضور در آن به عنوان بزرگترین هدف در دستور کار کمیته ملی المپیک قرار دارد، بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا (اردیبهشت ماه - تایلند) و بازی‌های کشورهای اسلامی (شهریورماه - ترکیه) نیز برگزار خواهد شد.

تشکیل و اعزام کاروان به هر یک از این میادین در کمیته ملی المپیک انجام می‌شود. بر همین تامین ارز مورد نیاز برای آنها نیز دغدغه تصمیم گیرندگان این کمیته خواهد بود طوری که از حالا پیش بینی اولیه برای میزان ارز مورد نیاز را کرده‌اند.

طبق این پیش بینی و برای اعزام کاروان به ۵ رویداد برگزار شده در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱.۵ میلیون دلار ارز نیاز است که تقریباً رقمی معادل ۴۵ میلیارد تومان خواهد شد. قاعدتاً بخش زیادی از این ارز برای المپیک هزینه خواهد شد.

کمیته ملی المپیک تا به امروز بخشی از ارز لازم برای این رویدادها را تامین و ذخیره کرده است. تامین بخش باقی مانده هم تا پایان سال انجام خواهد شد.