به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۷ مهر ماه گزارشی در خبرگزاری مهر خراسانجنوبی با عنوان «شبکه شاد به روستاهای محروم نرسید / عطای تحصیل به لقایش بخشیده شد» درج شد و در آن به دسترسی نداشتن دانشآموزان روستاهای حسن آباد و محمد آباد زیرکوه به اینترنت و تأثیر آن بر تحصیل کودکان و نوجوانان این مناطق اشاره شد.
محمد علی واقعی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با درج گزارش از مدیر آموزش و پرورش زیرکوه پیگیر وضعیت دانش آموزان این دو روستا شدم.
وی بیانکرد: با توجه به اینکه دانشآموزان آن مناطق خراسانجنوبی به اینترنت دسترسی ندارند آموزش حضوری در آن مناطق دایر و نمیگذاریم که حتی برای یک روز نیز تعطیل شود که در مورد دو روستای حسن آباد و محمد آباد نیز اینگونه است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی ادامهداد: با توجه به شیوع کرونا برگزاری کلاسهای درس و آموزش در تمام مدارس شهرستانهای بیرجند، درمیان، قاین، فردوس، نهبندان، طبس، بشرویه، سرایان تا ۹ آبان ماه سال جاری به مدت یک هفته دیگر؛ غیر حضوری خواهد بود ولی در سایر مدارس استان آموزشهای حضوری ادامه دارد.
واقعی با اشاره تهیه پنج هزار و ۱۶۹ تبلت و گوشی برای دانشآموزان خراسانجنوبی که در مهرماه صورت گرفت، یادآور شد: این گوشیها و تبلتها در تمامی ۱۲ شهرستان خراسانجنوبی و با اولویت مناطق محروم توزیع شده است.
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