جایگاه حقوق شهروندی هنوز در دستگاه قضائی مشخص نشده است / اغلب مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در ارتباط با فرهنگ سازی حفظ حقوق شهروندی اقدامات اولیه از سوی دستگاه قضائی انجام شده اما این امر به معنای رعایت کامل حقوق شهروندی در قوه قضائیه نیست.

وی ، با بیان اینکه هنوز جایگاه حقوق شهروندی در دستگاه قضائی بدرستی مشخص نشده است تصریح کرد: اگر به دنبال حفظ و رعایت واقعی حقوق شهروندی در دستگاه قضائی هستیم، باید اصلاح برخی قوانین به خصوص قوانین مجازت های اسلامی را در دستور کار قرار دهیم .

بهرامی معتقد است برخی قوانین حقوقی و قضائی به حدی سنگین است که باید گفت همسو با حقوق شهروندی نیست و از سوی دیگر برخی قوانین در ظاهر مطلوب بوده اما در اجرا باعث تضییع شدن حقوق شهروندی مردم می شود.

وی اظهار داشت : برخی قوانین حقوقی با وجود اینکه بسیار مطلوب بوده اما اجرا نمی شود و این امر در دستگاه قضائی کشورمان بسیار مشاهده می شود.

قاضی دیوان عالی کشور، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی را یکی از عوامل تهدید حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند و به طور کلی از مسائل حقوقی بی اطلاع هستند و این امر می تواند منجر در تضییع شدن حقوق آنان گردد.

وی ، در ارتباط با نظارت و بازرسی از حفظ حقوق شهروندی گفت : اغلب نظارت ها در دستگاه قضائی کنترل کننده محسوب می شود در حالی که مقوله کنترل به تنهایی نمی تواند تاثیری در رعایت حفظ حقوق شهروندی داشته باشد .

بهرامی خاطر نشان کرد : در حال حاضر در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضائی نظارتهایی انجام می شود اما باید بررسی نمود که آیا تا کنون این نظارتها تاثیری در رعایت حفظ حقوق شهروندی داشته است.