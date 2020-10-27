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۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

در صحن مجلس صورت گرفت؛

موافقت مجلس با تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان

موافقت مجلس با تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان در دستور کار جلسه علنی امروز قرار گرفت که وکلای ملت با آن موافقت کردند.

سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره، گفت: حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان به شرکت لبنیات بهمن را مطرح کرد و کمیسیون اقتصادی هم پس از بررسی موضوع، آن را به تصویب رساند.

وی بیان کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص بررسی نحوه واگذاری است و نماینده مردم رباط کریم معتقد است که این واگذاری باعث تضییع حقوق عمومی و بیت المال شده است.

کد مطلب 5057265
زهرا علیدادی

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