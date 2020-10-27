موافقت مجلس با تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان در دستور کار جلسه علنی امروز قرار گرفت که وکلای ملت با آن موافقت کردند.

سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره، گفت: حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان به شرکت لبنیات بهمن را مطرح کرد و کمیسیون اقتصادی هم پس از بررسی موضوع، آن را به تصویب رساند.

وی بیان کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص بررسی نحوه واگذاری است و نماینده مردم رباط کریم معتقد است که این واگذاری باعث تضییع حقوق عمومی و بیت المال شده است.