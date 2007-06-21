حمایت وزیر خارجه و کشور انگلیس از اعطای نشان شوالیه به رشدی مرتد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خبری انگلیس، رید که در نیویورک صحبت می کرد در این باره گفت : دولت انگلیس باید به تمامی مسائل پیرامون خود حساس باشد، اما من ازتصمیم اعطای لقب "سر" به سلمان رشدی حمایت می کنم.

رید مدعی شد :" ما باید حساس باشیم، اما فکر می کنم که رویکردی را که در این مسیر در پیش گرفته ایم، حمایت از آزادی بیان در حوزه ادبیات، بحث و مناظره، سیاست و حمایت از ارزش های جامعه ماست".

وی در ادامه ادعاهای خود گفت : ما درباره اظهارات نژاد پرستانه قوانینی سختگیرانه داریم و این اظهارات به هیچ وجه آزاد نیست، اما حق داریم تا آزادی بیان داشته باشیم و دیدگاههای دیگران را هم تحمل کنیم و در این باره از کسی هم عذر خواهی نمی کنیم.

مارگارت بکت نیز در دیدار با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق ضمن اعلام حمایت خود از اعطای این عنوان به رشدی مرتد در این باره از اعتراض مسلمانان نسبت به این اقدام ابراز تاسف کرد و اعطای این عنوان را یک تصمیم ادبی نه تصمیمی سیاسی توصیف کرد.

اعطای این نشان از سوی ملکه انگلیس به رشدی مرتد انزجار جهان اسلام را در پی داشته است.

گروههای مسلمان در پاکستان، کشمیر هند، جمهوری آذربایجان و چند کشور اسلامی دیگر از این اقدام ملکه انگلیس ابراز تنفر کرده اند.