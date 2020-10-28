آخرین خبرها از ساماندهی حریم فلک الافلاک/اسناد خزانه نقد نشده است

امین قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع ساماندهی حریم قلعه «فلک الافلاک»، اظهار داشت: در آخرین جلسهای که با حضور استاندار لرستان در دفتر معاون وزیر دفاع داشتیم مقرر شد که هم بخشهایی از عرصه در اختیار سپاه، تا پایان آذر ماه به میراث تحویل داده شود و هم هیئتی متشکل از نماینده وزارت دفاع، نماینده سپاه و نماینده وزارت میراث در استان حضور پیدا کنند و بررسی کنند که پروژه سپاه چقدر دیگر نیاز دارد تا بتوانیم آن را تکمیل و سپاه بتواند به عنوان پادگان جدید از آن استفاده کند.
وی با بیان اینکه اعتباری که میبایست بابت تملک عرصهای از قلعه که در اختیار سپاه بوده را تأمین کنیم، متأسفانه با تأخیر تأمین شد، عنوان کرد: اما در نهایت تأمین و بخشی از آن و حدود ۴۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۲۹ میلیارد دیگر با حفظ قدرت خرید به صورت اسناد خزانه تأمین و در اختیار سپاه قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، افزود: اما هنوز اسناد خزانه نقد نشده و سپاه بخشی از مطالبات را دارد، مشمول تورم هم شده و متأسفانه نمیتواند پروژه جایگزین پادگان را بسازد.
وی با بیان اینکه پادگان جدید متأسفانه با این پولها ساخته نمیشود، افزود: روز گذشته بازدید هیئتی متشکل از نماینده وزارت دفاع، معاون املاک سپاه کشور و نماینده وزارت میراث صورت گرفت، جلسه هم تشکیل شد و برآورد کلی صورت گرفته و امیدواریم دولت بتواند تأمین اعتبار کند تا ساختمان جدید پادگان ساخته و سپاه به آن نقل مکان کند.
بنابراین گزارش، قلعه باستانی فلکالافلاک یکی از شاخصترین آثار تاریخی ایران و جهان است، بنای عظیم آجری مربوط به دوره ساسانی که همچنان استوار بر روی تپهای باستانی در مرکز شهر خرمآباد میزبان دوستداران میراث فرهنگی این مرزوبوم است.
زیبایی و معماری شگفتانگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان بهعنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.
این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در قرن چهارم هجری قمری بهعنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آلبویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساختهشدن شهر جدید خرمآباد این قلعه نیز بنام خرمآباد معروف شد و احتمالاً نام فلکالافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.
این بنای کمنظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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