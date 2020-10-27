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۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۱

یک مقام مسئول اعلام کرد:

توسعه ۱۸۵ هزار هکتاری سامانه های نوین آبیاری در سال جاری

توسعه ۱۸۵ هزار هکتاری سامانه های نوین آبیاری در سال جاری

یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در سطح ۵۳ هزار و ۹۵۳ هکتار اجرا و به بهره برداری رسیده و در سطح ۱۳۱ هزار و ۹۹ هکتار در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر، افزود: مجموع سطح اجرا شده و در حال اجرا در سال جاری، ۱۸۰ هزار و ۵۲ هکتار در قالب ۹۲۵۱ پروژه بوده است.

عباس زارع خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، دو میلیون و ۹۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۲۵ درصد اراضی آبی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده است.

وی اظهار کرد: استان‌های خراسان رضوی با ۸ هزار و ۴۱۰ هکتار، فارس با ۴ هزار و ۶۲۶ هکتار و جنوب کرمان با ۳ هزار و ۲۰۷ هکتار بیشترین میزان سطح اجرای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 5057630

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