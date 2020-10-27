توسعه ۱۸۵ هزار هکتاری سامانه های نوین آبیاری در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر، افزود: مجموع سطح اجرا شده و در حال اجرا در سال جاری، ۱۸۰ هزار و ۵۲ هکتار در قالب ۹۲۵۱ پروژه بوده است.
عباس زارع خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، دو میلیون و ۹۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۲۵ درصد اراضی آبی کشور به سامانههای نوین آبیاری تجهیز شده است.
وی اظهار کرد: استانهای خراسان رضوی با ۸ هزار و ۴۱۰ هکتار، فارس با ۴ هزار و ۶۲۶ هکتار و جنوب کرمان با ۳ هزار و ۲۰۷ هکتار بیشترین میزان سطح اجرای توسعه سامانههای نوین آبیاری در سال جاری را به خود اختصاص داده اند.
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