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۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۵۸

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

فوتی های کرونا در چهارمحال و بختیاری به ۴۰۰ نفر رسید

فوتی های کرونا در چهارمحال و بختیاری به ۴۰۰ نفر رسید

شهرکرد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به فوت هفت بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته در این استان، گفت: فوتی های کرونا در چهارمحال و بختیاری به۴۰۰ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، راشد جزایری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در ششمین روز از آبان ماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۲۹ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۴۸ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۴۴ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون ۲۹۰ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۲۲۴ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته هفت مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ۴۰۰ نفر است.

کد مطلب 5057699

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