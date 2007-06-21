عمرو موسی خواستار از سرگیری گفتگوهای ملی در لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع درهیئت اتحادیه عرب در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این مطلب را اعلام کرد. وی که خواست نامش فاش نشود، گفت : عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و هیئت این اتحادیه از سرگیری نشست گفتگوی ملی را پیشنهاد کرده است.

هیئت اتحادیه عرب به ریاست عمرو موسی از دو روز پیش برای تلاش جهت نزدیک کردن دیدگاه گروههای مخالف و موافق دولت و دستیابی به توافقی برای از سرگیری گفتگوی های ملی میان این گروهها به منظور حل بحران لبنان در بیروت به سر می برد.

موسی در دو روز اخیر با شماری از مقامات و شخصیت های سیاسی لبنان دیدار و گفتگو کرد و امروز نیز با میشل عون رئیس جریان ملی آزاد، امین جمیل رئیس جمهوری اسبق، سمیر جعجع رئیس هیئت اجرایی حزب نیروهای لبنانی، پطرس صفیر رهبر مذهبی مسیحیان مارونی، پطرس حرب نماینده کنونی مجلس، نسیب لحود نماینده پیشین و نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار کرد.

موسی پس از دیدار با عون فضای گفتگوهای خود با وی را بسیار مثبت خواند و گفت : پیشرفتی در بحث و گفتگوها وجود دارد.

انتظار می رود که موسی همچنین با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کند.

وی دیروز با ریس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس، رئیس فراکسیون المستقبل، رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه، فرمانده ارتش و وزیر دفاع، مفتی لبنان و شمار دیگری از شخصیت های سیاسی این کشور دیدار کرده بود.