اختصاص ۱۶۵ میلیارد تومان تسهیلات برای محرومیت زدایی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی‌دشتکی ظهر امروز سه شنبه در نشست قرارگاه محرومیت زدایی استان که با حضور قادریان معاون طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی برگزار شد، از اقدامات اثربخش بنیاد مستضعفان و علوی در استان تقدیر کرد و اظهار کرد: از زمان شکل گیری قرارگاه محرومیت زدایی استان تاکنون گام‌های بلندی در امر توسعه مناطق محروم استان برداشته شده است.

وی در ادامه گفت: امروز زمینه تحول خیلی قوی برای توسعه استان به وجود آمده و یکی از مهمترین عوامل این امر همکاری و همراهی بسیار خوب بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی است.

رئیس قرارگاه محرومیت زدایی استان با عنوان این مطلب که در اوایل در بحث محرومیت زدایی مناطق مختلف استان ازجمله هلیلان و ملکشاهی سپاه و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌ها کمک‌های بسیار خوبی متقبل شدند، اضافه کرد: در ادامه کار با رایزنی‌های فراوان زمینه جلب مشارکت بنیادها و نهادهای قدرتمندی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، قرارگاه محرومیت زدایی سپا ه و … فراهم کردیم.



وی در ادامه گفت: بعد از رایزنی‌های فراوان سرانجام موفق شدیم بعد از آنکه ملکشاهی به عنوان پایلوت محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان قرار گرفت، شهرستان هلیلان را نیز در مسیر سازندگی و توسعه قرار دهیم تا استان ایلام به همراه سیستان و بلوچستان تنها استان‌هایی در کشور باشند که دو شهرستان را تحت پوشش این بنیاد قرار داده‌اند.

تحرک بسیار خوبی در قرارگاه محرومیت زدایی استان شکل گرفته است



وی با اشاره به این موضوع که کمک‌های خیلی خوبی از طرف بنیاد به استان انجام گرفته است، اظهار کرد: از جمله این کمک‌ها می‌توان به اختصاص بیش از ۳۴ میلیارد تومان به ملکشاهی و تعریف و مصوب کردن بیش از ۳۰ میلیارد تومان طرح و پروژه در هلیلان اشاره کرد که تاکنون بیش از ۴۰ درصد آن اختصاص یافته است.

سلیمانی‌دشتکی با عنوان این مطلب که امروز تحرک بسیار خوبی در قرارگاه محرومیت زدایی استان شکل گرفته است، افزود: قرارگاه مناطق محروم ریاست جمهوری نیز ۱۶۵ میلیارد تومان تسهیلات و ۱۵ میلیارد تومان عمرانی برای مناطق محروم استان اختصاص داده که در حال ابلاغ هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ابلاغ شده است، گفت: در این سفر در حوزه‌های مختلف برای توسعه و اشتغال استان بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

استاندار ایلام در ادامه بر استقبال و همراهی مدیران استان با ارگان‌ها و نهادها و بنیادها در امر محرومیت زدایی استان تاکید کرد و گفت: حضور این بنیادها در استان یک فرصت مغتنم و بسیار خوب است که همه ما باید قدر این نعمت بزرگ را با همراهی و همکاری با آنان بدانیم.

وی تاکید کرد: همه مدیران استان موظف هستند در همه امور چه در اجرای طرح‌ها در مراحل مختلف، واگذاری زمین، مشارکت مردمی و … کمک و همکاری کنند.