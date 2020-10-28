۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۳۹

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۱۸ هزار قوطی پودر بدنسازی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد در شهریار

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۱۸ هزار قوطی پودر بدنسازی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در فردوسیه شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیوان ظهیری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف پودرهای بدنسازی قاچاق در فردوسیه شهریار خبر داد و اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان شهریار از فعالیت مشکوک فردی در یکی از سوله‌های فردوسیه مطلع شده و بررسی آن را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این سوله مشخص شد فردی در آن، پودرهای بدنسازی غیرمجاز و قاچاق نگهداری می‌کند که در این خصوص متهم دستگیر شد.

ظهیری بیان داشت: در بازرسی از سوله، ۱۸ هزار قوطی پودر بدنسازی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته کشف شد، بنا به نظر کارشناسان مربوطه ارزش این محموله ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی عنوان داشت: پلیس در برخورد با قاچاقچیان به صورت جدی وارد عمل شده و شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار مربوط به فعالیت قاچاقچیان را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

