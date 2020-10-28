به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید تمام اتوماتیک ماسک سه لایه با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یکی از کارگاه‌های این سازمان مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفت.

خط تولید تمام اتوماتیک ماسک سه لایه در سازمان انرژی اتمی با توجه به شیوع و گسترش ویروس covid-۱۹ و اهمیت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اعلام‌شده توسط ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، با دستور علی اکبر صالحی و همت متخصصین این سازمان افتتاح و راه‌اندازی شد و آماده تأمین ماسک مورد نیاز کارکنان صنعت هسته‌ای است.

این خط تولید با بهره‌گیری از جدیدترین متدها و ابزارهای روز قابلیت تولید ۸۰ عدد ماسک در هر دقیقه را داشته و با راه‌اندازی دستگاه های بعدی در آینده‌ای نزدیک، امکان تولید بیشتر ماسک‌های بهداشتی در این کارگاه میسر خواهد بود.

همچنین در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، بخشی از ماسک‌های تولیدشده توسط سازمان انرژی اتمی ایران در اختیار جامعه پزشکی، مدافعان حوزه سلامت و سایر اقشار قرار خواهد گرفت.