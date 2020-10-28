به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات برنامه‌های ۱۳ آبان و هفته وحدت استان تهران پرداخت و با محکومیت اهانت به نبی مکرم (ص) اظهار داشت: مراسم و برنامه‌های ملی و مذهبی در طول سال با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد و خوشبختانه در برخی جهات بویژه در حوزه فضای مجازی و تبلیغات موفق تر هم عمل کردیم.

وی با اشاره به تقارن ایام ۱۳ آبان و هفته وحدت افزود: از ۱۲ الی ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است و باید طرح‌های تبلیغی در سطح شهر تلفیقی از هفته وحدت و ۱۳ آبان باشد.

محمودی با اشاره به اهمیت بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ادامه داد: ۱۳ آبان، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و قطعاً ۱۳ آبان امسال از اهمیت دوچندانی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان استان تهران با محکومیت اهانت به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه یادآور شد: در فرانسه که خود را مدعی آزادی بیان می‌داند، به نبی مکرم اسلام صلی الله توهین می‌شود و مسئولان ارشد این کشور از این اقدام حمایت می‌کنند که این موضوع مایه ننگ برای سردمداران کشورهای اروپایی است.

محمودی افزود: امروز اسلام در کشورهای اروپایی رشد چشمگیری پیدا کرده است و این موضوع، هراس و نگرانی سردمداران برخی کشورهای اروپایی را به همراه داشته است اما باید توجه داشت که این اقدامات کور، روند رو به گسترش اسلام خواهی در کشورهای غربی را سرعت می بخشد و قطعاً ملت ایران در روز ۱۳ آبان که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است، پاسخ دندان شکنی به این هتک حرمت خواهند داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده همزمان با یوم الله ۱۳ آبان و هفته وحدت متذکر شد: نورافشانی در نقاط مختلف استان تهران در شب هفدهم ربیع الاول و ۱۳ آبان، راه اندازی کاروان شادی در شهرها و روستاها بویژه نقاط محروم با محوریت هفته وحدت و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، انتشار کلیپ، عکس نوشته و موشن گرافیک با موضوع جنایات آمریکا و هفته وحدت در شبکه شاد توسط آموزش و پرورش و فضاسازی مناسب شهری (نصب پل هوایی، تابلوهای شهری و بنر) بصورت تلفیقی با موضوع ۱۳ آبان و هفته وحدت بخشی از برنامه‌های پیش بینی شده این ایام است.

محمودی گفت: انتشار تمثال شهدای دانش آموز به همراه بخشی از وصیت نامه شهدا به منظور آشنایی اولیا و دانش آموزان با شهدای منطقه در شبکه شاد، درج بیانات امام راحل ومقام معظم رهبری با موضوع ۱۳ آبان وهفته وحدت درسربرگ مکاتبات اداری، برگزاری نشست‌های آزاداندیشی با موضوع استکبارستیزی و چرایی شعار مرگ برآمریکا و مباحث مرتبط با هفته وحدت در میان دانشجویان در شبکه‌های فضای مجازی، معرفی دانش آموزان برتر در حوزه‌های مختلف در شبکه شاد به منظور تشویق آینده سازان کشور، راه اندازی پویش استکبارستیزی در فضای مجازی، صدور بیانیه دانش آموزی، حوزوی، دانشجویی و تشکل‌های سیاسی به مناسبت ۱۳ آبان و هفته وحدت نیز در این ایام پیگیری و دنبال می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: تحلیل وقایع ۱۳ آبان سر کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها در شبکه شاد با هماهنگی آموزش و پرورش، برگزاری مراسم محوری ۱۳ آبان وهفته وحدت ویژه کارگران در یکی از کارخانجات شهرستان ورامین، تبیین ریشه قرآنی شعار مرگ بر آمریکا و انجام کارهای هنری در این زمینه و استفاده از ظرفیت مبلغین، نصب بنر پرچم آمریکا و اسرائیل بر روی زمین خیابان، برگزاری مسابقه ۱۳ آبان در بخش‌های مختلف در فضای مجازی، طراحی مسابقه نقاشی و کتابخوانی، تدوین مجموعه کلیپ‌های ۱۰ قسمتی چرایی شعار مرگ بر آمریکا و هفته وحدت با زبان عامیانه و انتشار در شبکه‌های شاد، شبکه‌های دانشگاهی و فضای مجازی ادارات و نهادهای مختلف و کانال‌های پربازدید از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان و هفته وحدت استان تهران یادآور شد: اعزام مبلغ و استفاده از ظرفیت مبلغین برای پاسخگویی به شبهات با موضوع ۱۳ آبان وهفته وحدت، برگزاری مسابقه دلنوشته به شهدای دانش آموز و پیامبر اکرم (ص) و اهدای جوایز به برگزیدگان، برگزاری مراسم در نمازخانه ادارات و نهادها با موضوع ۱۳ آبان و هفته وحدت، برگزاری مراسم محوری ۱۳ آبان و هفته وحدت و تجلیل از خانواده شهدای شاغل در ادارات توسط بسیج ادارات نیز پیگیری می‌شود.

محمودی با اشاره به این نکته که تجمع یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت هفته وحدت در نقاط مختلف استان تهران برگزار می‌شود، تأکید کرد: تجمع روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز ۱۳ آبان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در نقاط مختلف استان تهران برگزار می‌شود و مردم متدین و انقلابی این استان بار دیگر روحیه استکبارستیزی خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت.