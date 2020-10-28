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۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

برای انجام دور دوم مذاکرات ترسیم مرزی با تل آویو؛

هیأت لبنانی وارد مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شد

هیأت لبنانی وارد مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شد

اعضای هیأت لبنانی به منظور ورود به دور دوم مذاکرات ترسیم مرزی با رژیم صهیونیستی وارد مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شهر ناقوره واقع در جنوب لبنان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، قرار است امروز چهارشنبه دور دوم مذاکرات ترسیم مرزی میان لبنان و رژیم صهیونیستی آغاز شود.

بر اساس این گزارش، به همین منظور اعضای هیأت لبنانی وارد مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در شهر ناقوره واقع در جنوب لبنان شدند.

این درحالی است که دور اول مذاکرات ترسیم مرزی میان دو طرف حدود ۲ هفته پیش در مقر «یونیفل» انجام شد.

لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل ماه میلادی کنونی به توافقی درباره آغاز مذاکرات ترسیم مرزی تحت نظارت سازمان ملل در شهر مرزی الناقوره دست یافتند.

دولت لبنان اعلام کرده است که مذاکرات کنونی هیچ ارتباطی به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ندارد و محتوای مذاکرات تنها به ترسیم مرزهای آبی محدود و محصور است.

کد مطلب 5058318

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