هیأت لبنانی وارد مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، قرار است امروز چهارشنبه دور دوم مذاکرات ترسیم مرزی میان لبنان و رژیم صهیونیستی آغاز شود.

بر اساس این گزارش، به همین منظور اعضای هیأت لبنانی وارد مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در شهر ناقوره واقع در جنوب لبنان شدند.

این درحالی است که دور اول مذاکرات ترسیم مرزی میان دو طرف حدود ۲ هفته پیش در مقر «یونیفل» انجام شد.

لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل ماه میلادی کنونی به توافقی درباره آغاز مذاکرات ترسیم مرزی تحت نظارت سازمان ملل در شهر مرزی الناقوره دست یافتند.

دولت لبنان اعلام کرده است که مذاکرات کنونی هیچ ارتباطی به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ندارد و محتوای مذاکرات تنها به ترسیم مرزهای آبی محدود و محصور است.