اعلام وصول درخواست بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس، تقاضای گروهی از نمایندگان برای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح جمعیت و تعالی خانوده را اعلام وصول کرد.

بر اساس یکی از مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند.

در صورتی که تقاضای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در رابطه با طرح جمعیت و تعالی خانوده در مجلس به تصویب برسد، این طرح فقط در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.