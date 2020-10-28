احتمال تکمیل ظرفیت بخش کرونایی بیمارستان شیروان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امین رضا مرآتی صبح امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان شیروان که در فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه میانگین سنی ۶۳ درصد مبتلایان به کووید ۱۹ در شیروان بین ۲۰ تا ۵۰ سال است، اظهار کرد: هر چند طبق آمار میزان کشندگی کرونا در شیروان نسبت به میانگین کشوری پایین است اما آمار مبتلایان رو به افزایش می‌باشد.

فرماندار شیروان با دعوت از خیران برای ورود به عرصه مجمع خیران سلامت شهرستان گفت: این روزها که امکان برگزاری مراسم عزا و عروسی فراهم نیست، بانیان مجالس می‌توانند حداقل بخشی از هزینه‌های در نظر گرفته شده برای مراسم را به سمت مجمع خیران سلامت برای مقابله با کرونا سوق دهند.

وی با گلایه از برخی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در خصوص انجام نشدن اقدامات مقابله با کرونا در شهرستان گفت: مصوبات ستاد مقابله با کرونای شهرستان لازم‌الاجراست و با دستگاه‌هایی که کوتاهی کنند برخورد قاطع خواهد شد.

مرآتی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با کمک مردم و همراهی ستاد شهرستانی، بسیج، اوقاف، مساجد، شبکه بهداشت و نهاد امام جمعه فعال خواهد شد و می‌طلبد برای موفقیت در این قرارگاه همه مردم و نهادها پای کار باشند.

فرماندار شیروان در انتها بیان کرد: روند صعودی مبتلایان به کرونا در شیروان ادامه دارد و ظرفیت بخش‌های کرونایی بیمارستان آیت الله هاشمی این شهر در حال تکمیل است.