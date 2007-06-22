اصناف وفادارترین صبورترین و خدوم ترین قشر جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر دیروز در جمع بیش از سه هزار تن از مدیران و نمایندگان اصناف کشور با بیان اینکه حافظه تاریخی ملت ایران از خدمات اصناف پر شده است ، تصریح کرد : امروز اصناف کشور بی سر و صدا و با حوصله بخش عظیمی از اقتصاد کشور را اداره می کنند و بسیاری از این قشر بزرگ جامعه مخزن اسرار مردم و مرکز رجوع آنها هستند .



وی با تاکید بر حضور اصناف در متن مردم و نقش پر رنگ آنها در اقتصاد کشور افزود : این شبکه وسیع اقتصادی کشور، هیچ هزینه ای را بر دوش دولت تحمیل نمی کند،بلکه یک فرصت مناسب برای دولت است تا با کمک این قشر از جامعه بتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند .



رییس جمهور با اشاره به وجود بیش از دو میلیون صنف اقتصادی در کشور خاطر نشان کرد: اعتقاد ما بر این است که کشور را باید مردم اداره کنند و نقش دولت فقط هدایت ، پشتیبانی و نظارت باشد.



دکتر احمدی نژاد سپس با تاکید بر اینکه باید تصدی گری دولت در بیشتر زمینه ها محدود شود، یادآور شد: اگر بیشتر کارها و مسایل اجرایی به اصناف سپرده شود بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد .



رییس جمهور با تایید برخی خواسته های مطرح شده توسط نمایندگان اصناف کشور گفت: تعیین میزان مالیات اصناف باید با خود تشکل های صنفی باشد .



وی همچنین افزود: با تاسیس شهرک های صنعتی موافقم و دولت حاضر است برای این امر زمین در اختیار قرار دهد و امکانات پایه ای نظیر آب ، برق ، گاز و تلفن را فراهم کند.



رییس جمهور همچنین با اعلام اینکه بعضی ها خصوصی سازی را با اختصاصی سازی اشتباه گرفته اند و این تعبیر غلط باعث بوجود آمدن برخی از مشکلات شده است ، تاکید کرد: هیچ قشری در جامعه مانند شورای اصناف دارای این انسجام و تشکل نیست و دولت به خانواده بزرگ اصناف به طور کامل اطمینان دارد و آماده پشتیبانی از این بخش جامعه است .



بنا بر این گزارش دکتر میرکاظمی، وزیر بازرگانی نیز در این گردهمایی بزرگ گزارشی درخصوص مسایل و مشکلات اصناف کشور به رییس جمهور ارایه کرد.



همچنین رییس شورای اصناف کشور و برخی از مدیران اصناف، مشکلات و نقطه نظرات خود را با رییس جمهور مطرح کردند.



در این مراسم همچنین به مدیران اصناف نمونه کشور لوح هایی به رسم یادبود توسط رییس جمهور اهداء شد.