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۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

نصب تلسکوپی با آینه مایع در سطح ماه

نصب تلسکوپی با آینه مایع در سطح ماه

گروهی از دانشمندان کانادایی برای حل مشکل تلسکوپی که توانایی رصد کیهان از سطح ماه را داشته باشد، راه حلی را پیشنهاد داده اند که براساس آن می توان یک تلسکوپ مایع را در سطح ماه نصب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان دانشگاه لاوال که نتایج تحقیقات خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند ، اظهار داشته اند که برای حل این مشکل کافیست در ساخت این تلسکوپ  ترکیبی خاص از موادی که نور را به خوبی منعکس کرده و حتی در شرایط سخت محیطی در سطح ماه نیزعمل می کنند، استفاده کرد.

بنابراین گزارش، ایده تلسکوپ مایع نخستین بار در اوایل دهه 90 از سوی "ارمانو بورا" سرپرست این تیم تحقیقاتی مطرح شد. این دانشمند در آن زمان امتیازات اقتصادی و کاربردی تلسکوپی را که مجهز به یک آینه مایع باشد نشان داده و در عین حال به اهمیت نصب این تلسکوپ در سطح ماه و دور از اتمسفر زمین تاکید کرده بود.

به گفته این دانشمند تلسکوپ مجهز به آینه مایع، به کمک یک مایع منعکس کننده که در محفظه بزرگ چرخانی ریخته شده است نور را منعکس می کند.

در سال 2004 ناسا حمایت مالی خود را از ساخت این پروژه اعلام کرد.

اکنون این دانشمندان اظهار داشته اند که موفق شده اند مایعی را پیدا کنند که توانایی عمل در دمای منفی 143 درجه سلسیوس را دارد. این مایع که ازتبخیر نقره در خلا بدست آمده است، می تواند تا ماه ها حالت خود را حفظ  و نور را با حداکثر قدرت منعکس کند.

قطر آینه این تلسکوپ که در آینده ساخت آن آغاز می شود، از 20 تا 100 متر است و هزار برابر حساستر از آینه های تلسکوپ های نسل جدید است.

کد مطلب 505851

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