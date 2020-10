تجمع دانشجویان شیرازی در پی اهانت به پیامبر اسلام(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان شیرازی در پی اهانت به مقدسات مسلمان‌ها در کشور فرانسه در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان فارس تجمع کردند و با حضور خود، توهین و جسارت به پیامبر اسلام و انفعال دستگاه دیپلماسی ایران را محکوم کردند.

این دانشجویان با تجمع و حمل پلاکاردهایی که جملاتی مانند «کلنا فداک یا محمد»، « سفارت فرانسه تعطیل باید گردد»، « سکوت هر مسلمانان خیانت است به قرآن »؛ « islamophobia is not freedom»؛ « کالای فرانسوی، تحریم باید گردد» و « macron will pay high price» و… بر رویشان نوشته شده بود، اقدام دولت فرانسه را محکوم کردند و خواستار موضع سختگیرانه دستگاه دیپلماسی در این رابطه شدند.

در پایان دانشجویان با قرائت بیانیه‌ای به موضع‌گیری علیه اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) توسط دولت فرانسه پرداختند و خواستار موضع مقتدارنه ای از سوی دستگاه دیپلماسی ایران و وزارت امور خارجه شدند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خویش خاموش کنند، ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به تمام و کمال رساند، هر چند کافران را خوش نیاید. «سوره توبه، آیه ۳۲»

متأسفانه بار دیگر مدعیان آزادی و حقوق بشر، اجازه اهانت به دین مبین اسلام و پیامبر عظیم الشان حضرت محمد (ص) را به بهانه آزادی بیان دادند و در مقابل این هتک حرمت‌ها، این شیاطین و ملعونین را تشویق به ادامه اهانت‌ها کردند و عواطف و احساسات امت اسلامی را به درد آورند.

این کار در حالی صورت می‌گیرد که همان دولت‌های رذل اجازه انتقاد به صهیونیسم را نداده و آن را جرم می‌دانند. کافران و توهین‌کنندگان به حضرت محمد مصطفی (ص)، پیشینه‌ای پررنگ در مقابله و دشمنی با مسلمانان دارند چرا که اینگونه اقدامات از روی ترس آن‌ها از مسلمانان جهان و به دلیل ضعف و سستی استکبار در برابر آموزه‌های اسلامی است. ذات و اندیشه چنین افرادی که به پیامبر گرامی اسلام (ص) توهین و اهانت کنندگان را تشویق به ادامه کارشان می‌کنند، بر اساس خشونت و بی عاطفگی است و عواطف و احساسات معنوی مسلمانان جهان را به رنج می‌آورند.

این ملت‌ها که سعی در هتک حرمت به پیامبر گرامی اسلام را دارند، در حالی که ادعای پیشرفت و مدرن بودن دارند، در جاهلیتی غرق شده اند که به مراتب از جاهلیت عصر بعثت و رسالت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله عقب‌تر است.

آنها در پشت سیاست‌های کثیف اسلام ستیزشان، قصد فریب عوام از طریق خشن جلوه دادن اسلام را که از مدت‌های قبل در پیش گرفته اند، دارند.

نمونه این سناریو که ساخته و پرداخته صهیونیست جنایتکار و دول غربی خبیث است، ایجاد داعش و برافراشتن پرچم «لا اله الا الله محمد رسول‌الله» است که باعث فریب برخی از افکار در دنیا شدند.

بعد از اقدام گستاخانه و توهین آمیز نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در بازنشر، کاریکاتورهای موهن به پیامبر اکرم (ص)، حال نوبت به گستاخی و بی شرمی امانوئل مکرون رئیس جمهور جاهل و شیطان فرانسه رسیده، که نه تنها این اقدامات را محکوم نمی‌کند، بلکه با گستاخی تمام از مواضع اسلام ستیز خود دفاع می‌کند و بر روی تداوم انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر اسلام (ص) پافشاری می‌کند.

امانوئل مکرون ملعون باید بداند که در صورت ادامه این خباثت و جنایت‌ها علیه پیامبر گرامی اسلام (ص)، به سرنوشت بدی دچار خواهد شد و عبرتی برای سایر دشمنان اسلام می‌شود.

در این زمان، لازم است تا همگی مسلمانان جهان با وحدت عمل و یکصدا و در سایه تعالیم روح بخش اسلام و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) با نقشه‌های استکبار و اسلام ستیز به مبارزه برخیزیم.

هسته‌های بین الملل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شیراز ضمن محکومیت این رفتار وقیحانه دشمنان اسلام، انزجار خود را از اهانت نشریه فرانسوی و امانوئل مکرون ملعون و خبیث، به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) اعلام می‌کند، و خواستار اعلام موضع قاطع وزارت امور خارجه ایران در رابطه با این اقدام است.