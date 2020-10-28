به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی امروز چهارشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه و برخی دستگاه‌های اجرایی لرستان، اظهار داشت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان پنج برنامه را در دهستان‌های محروم لرستان در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ساخت خانه بهداشت، مسجد، جاده، غسالخانه و… در این دهستان‌ها، عنوان، کرد: همچنین در حال حاضر ۲۰ «امام روستا» برای تبیین معارف دینی و مسائل انقلابی در این مناطق مستقر هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه در روستاهای استان استعدادها و ظرفیت‌های فراوانی وجود دارند، افزود: راه اندازی کتابخانه های سیار در این روستاها می‌تواند در راستای شکوفایی این استعدادها مؤثر باشد.

سردار کشکولی با تاکید بر اینکه سپاه به عنوان خدمتگذار مردم در مناطق محروم فعالیت دارد و همواره در کنار دستگاه‌های دیگر پای کار برای ارائه خدمات به مردم است، تصریح کرد: همچنین استفاده از ظرفیت خیرین برای محرومیت زدایی همواره باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به شیوع بیماری کرونا و در پی آن تعطیلی بسیاری از مشاغل، گفت: در این راستا سپاه استان اقدام به جمع آوری ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به مردم در شرایط کرونا جمع آوری و در استان توزیع کرده است.