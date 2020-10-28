رکورد مرگ و میر کرونایی برای بار نهم در پایتخت شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کرونا در استان تهران اظهار داشت: طبق روال گذشته که آمارها اعلام میشود امروز نیز ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در بخشهای بهداشتی و درمانی به صورت سرپایی با علائم کرونا و شبه کرونا به مراکز درمانی مراجعه کردند و در مجموع افرادی که طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموعههای درمانی مورد بستری قرار گرفتهاند ۸۹۰ بیمار بوده که از این تعداد ۱۸۸ نفر در مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.
زالی با بیان اینکه در بیمارستانهای تابعه استان تهران مجموعاً ۶ هزار و ۱۲۵ بیمار بستری هستند گفت: امروز روز پنجمی هست که آمار بستری شدگان همچنان بالای ۶ هزار بیمار است که باید اعلام کنیم از ابتدای مهرماه تا الان برای بار نهم رکورد مرگ و میر و بیماران جدید در تهران شکسته شده است.
فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص تحلیل آمارها در زمینه دورکاری کارمندان عنوان داشت: آمارها از کاهش ۱۰ تا ۱۳ درصدی ترافیک خبر میدهد و نکته مهم این است که برخی دستگاهها این بخشنامه را اجرایی نکردهاند و از دیروز که تلفن ۸۹۵۱۱ برای اطلاع از وضعیت دورکاری کارمندان اعلام شده ۱۱۰۰ مورد تلفنی داشتیم و کارمندانی بودند که اعلام کردهاند بخشنامه اجرایی نشده و در این زمینه گزارشی تهیه و به استانداری تهران فرستاده شده است.
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