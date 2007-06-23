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۲ تیر ۱۳۸۶، ۸:۵۹

دوران سالمندی دوره تغییرات روحی و خلقی است

دوران سالمندی دوره تغییرات روحی و خلقی است

دوره میانسالی و کهنسالی بخشی طبیعی از زندگی دوران بلوغ افراد را تشکیل می دهد. که در آن بازنگری و تجدید نظر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده و اخلاقیات مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر محققان معتقدند که عدم رضایت سالمندان از شرایط زندگی یا آنچه سالها طبق آن زندگی کرده اند. خسته شدن از افراد یا چیزهایی که زندگی را مدتها تحت تاثیر قرار داده است. احساس تنوع طلبی و تمایل به کارهای کاملا" متفاوت با آنچه تا کنون انجام داده ا ند از ویژگیهای طبیعی این دوران است.

بازنگری در معنی زندگی و ارزش تصمیماتی که سالهای قبل به سادگی و راحتی می گرفتند یا از کنار آن می گذشتند. و بالاخره تامل راجع به اینکه چگونه انسانی هستند یا عمر خود را چگونه می گذرانند، در این دوران اهمیت خاصی پیدا می کند.

سالمندی  اصولا" همراه با مسئولیت پذیری است. پس نیاز به تحسین و رضایت خاطر از ساختار زندگی نیز در آن احساس می شود. افراد دراین دوران تمایل دارند تا وقتی زمان باقی است به ارزیابی امور خود بپردازند.

اخلاقیات در این دوران ارزش مضاعفی پیدا کرده و تمایل به امور باقی و معنوی افزایش می یابد. و به دلیل تضادهای ایجاد شده در باطن افراد برخی روانشناسان این زمان را دوره بحران نیز نامیده اند.

در این دوره افراد خود را در شرایط مختلف به جای افراد گوناگون گذارده و مسائل را از دید آنها بررسی کرده و سعی در تطبیق خود با وضعیت موجود می کنند. و در این مرحله ماسکها کنار رفته و افراد خود واقعی شان را نمایان می کنند و رفتارهای ساختگی و تصنعی به حداقل می رسد.

کد مطلب 505904

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