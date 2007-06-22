کاربرد لیزر و سلولهای بنیادی در معالجه ریشه دندان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اثنی عشری دبیر همایش گفت: این همایش با هدف ارتقاء سطح علمی رشته معالجه ریشه دندان و ارتقاء توان علمی دندانپزشکان از طریق کار بر روی بیمار به صورت زنده، برگزار می شود.

وی گفت: شعار اصلی همایش "ایده های نوین در اندودانتیکس" است. بنابراین موضوعاتی همچون استفاده از RVG و آپکس فایندر، چگونگی کاربرد MTA در معالجه ریشه دندان، ایمپلنت های آندودانتیک و روش های جدید پر کردن کانال ریشه دندان مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر دهمین همایش بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران با بیان اینکه این همایش دارای 16 امتیاز بازآموزی برای دندانپزشکان عمومی است گفت: در این همایش 3 سخنران از آمریکا و 2 سخنران از اروپا برای تبادل نظر و ارایه راهکارهای نوین در همایش حضور دارند.

برگزاری کارعلمی بر روی بیمار در اطاق فیلم برداری دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و پخش مستقیم آن در سالن امام خمینی دانشکده پزشکی و بحث همزمان اعضاء هیات علمی حاضر در پانل با عمل کننده و دستیارش و پاسخ همزمان به سئوالات همکاران حاضر در سالن توسط عمل کنندگان از برنامه های جانبی همایش است.